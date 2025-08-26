دریافت لوح تقدیر و تندیس شرکت های پیشتاز در حضور ریاست محترم جمهور و وزیر صنایع

ایلنا : مراسم روز صنعت و معدن بر اساس تقویم مناسبات های ملی کشور هر سال در روز دهم تیرماه برگزار می‌شود که به دلیل شرایط جنگی کشور به روز جاری موکول شده بود.

لازم به توضیح است که تقدیر از برگزیدگان صنعت خدمات پس از فروش به عنوان یک رکن اساسی مرتبط و متصل به تولیدات صنعتی که در دوران ضمانت و تعهد بین یک تا ده سال در کنار مشتری قرار می گیرند با ابتکار عمل این وزارت خانه برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و با ارزیابی عملکرد شرکت ها در مقابل معیارهای مرتبط ،شرکت های پیشتاز شناسائی و در جلسات کمیته فنی به اجماع و تصویب رسید.

در این مراسم ، ریاست محترم جمهور پس از مشاهده گزارش ویدیوئی صنایع و استماع گزارش وزیر محترم صمت با اشاره به مصائب و دشواری های تولید، اکتشاف و استخراج و خدمات با ناترازی های حامل های انرژی و مشکلات اقتصادی پرداختند و رمز موفقیت و عبور از این شرایط را همدلی و همگرائی در راستای تحقق آرمان های ملی بر شمردند.

