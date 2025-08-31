خبرگزاری کار ایران
پرداخت بالغ بر 149 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک ملت تا پایان مرداد

بانک ملت در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 149 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان پنجمین ماه سال جاری، موفق به پرداخت 119،268 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 35،628 نفر و همچنین اعطای 29،918 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به 32،436 نفر از متقاضیان شده است. 

بر این اساس، تا پایان مردادماه امسال 149،186 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت به 68،064 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

 

