پرداخت بالغ بر 149 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک ملت تا پایان مرداد
کد خبر : 1680390
بانک ملت در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 149 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان پنجمین ماه سال جاری، موفق به پرداخت 119،268 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 35،628 نفر و همچنین اعطای 29،918 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به 32،436 نفر از متقاضیان شده است.
بر این اساس، تا پایان مردادماه امسال 149،186 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت به 68،064 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.