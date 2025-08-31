پیام مدیرعامل بانک سپه به مناسبت هفته بانکداری اسلامی
دکتر آیتاله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی این مناسبت ارزشمند را به تمامی مدیران، کارکنان شبکه بانکی کشور و فعالان حوزه اقتصاد اسلامی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دهم شهریورماه ۱۳۶۲، با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی، فصل نوینی در نظام اقتصادی کشور آغاز شد؛ فصلی که بر پایه مبانی شریعت اسلامی، عدالت اقتصادی و برابری اجتماعی را بهعنوان رسالت اصلی بانکداری اسلامی در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار داد.
بانکداری بدون ربا، با تکیه بر نگرش توحیدی و اصول ناب اقتصاد اسلامی، ظرفیتی عظیم برای گرهگشایی و حل چالشهای معیشتی مردم، تقویت ثبات اقتصادی و کاهش نابرابریها و تحقق عدالت اجتماعی در اختیار کشور قرار داده است.
بانک سپه، بهعنوان نخستین و بزرگترین بانک کشور، همواره کوشیده است تا با حرکت در چارچوب این قانون و بهرهگیری از ظرفیتهای بانکداری اسلامی، فرهنگ قرضالحسنه را ترویج کرده و خدمات مالی نوین و متنوعی را برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، پشتیبانی از تولید ملی و رونق اقتصادی ارائه نماید. ما با اتکال به پروردگار متعال، این مسیر راهبردی را با قدرت و تعهد ادامه خواهیم داد.
اینجانب، ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی به تمامی مدیران و کارکنان پرتلاش شبکه بانکی، اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی، از خداوند متعال مسئلت دارم که همگی در مسیر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیش از پیش موفق و سربلند باشند. امید است در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، سال «سرمایهگذاری برای تولید» نام گرفته، شاهد تعمیق فرهنگ بانکداری اسلامی، توسعه سرمایهگذاریهای مولد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی باشیم.
آیتاله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه