با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور صورت گرفت؛
افتتاح شعبه خسارت بیمه ایران در شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری
همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
شعبه خسارت بیمه ایران در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، معاون رئیسجمهور در این مراسم با اشاره به ضرورت گسترش عدالت بیمهای و ارائه خدمات سریع و باکیفیت به مردم، اظهار داشت: افتتاح این شعبه در مرکز استان چهارمحال و بختیاری میتواند ضمن ارتقای سطح رضایتمندی بیمهگذاران، نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم و افزایش میزان رضایتمندی آنان داشته باشد.
مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره بیمه ایران نیز در این مراسم، با بیان اینکه بیمه ایران همواره پیشگام در توسعه خدمات بیمهای در کشور بوده است، افزود: راهاندازی این شعبه در راستای سیاستهای کلان شرکت مبنی بر حضور پررنگتر در استانها، توسعه خدمات و ارتقای کیفیت خدمترسانی به بیمهگذاران صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: بیمه ایران مأموریت دارد علاوه بر گسترش پوششهای بیمهای با مدیریت بهینه منابع و نوآوری در فرآیندها، حس امنیت و آرامش را برای مردم فراهم کند.
علی جباری با اشاره به اینکه بیمه ایران رویکرد مشتریمداری را به عنوان یک اصل استراتژیک دنبال کرده است، گفت: افتتاح این شعبه به مردم استان این اطمینان را میدهد که در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند از خدمات خسارت شرکت بهرهمند شوند. همچنین این اقدام بخشی از برنامه جامع شرکت برای ارتقای وفاداری مشتریان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی در سراسر کشور است.
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه با تأکید بر اینکه بیمه ایران در فصل جدید کاری خود با رویکردها و چشماندازهای نوین در اقتصاد ملی و صنعت بیمه به دنبال نقشآفرینی پررنگتر است، اظهار داشت: به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی، نگاه ما نگاهی ملی است و خانواده بزرگ بیمه ایران با تعهد به اهداف کلان اقتصادی کشور، همواره پیشگام در توسعه و رشد ملی بوده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، تأکید کرد: بیمه ایران با تکیه بر تجربه تاریخی و سرمایه اجتماعی خود و با بهرهگیری از همافزایی شعب و نمایندگان در سراسر کشور، مصمم است ضمن پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، گامهای مؤثری برای آینده صنعت بیمه و حمایت از توسعه مناطق مختلف کشور بردارد.