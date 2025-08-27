به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در جریان دیدار با استاندار اصفهان بر نقش این شرکت در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: بیمه ایران با پشتوانه ۹۰ سال فعالیت و توانگری مالی ممتاز، آمادگی دارد اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را تضمین کرده و بستر امنی برای جذب سرمایه و توسعه سرمایه گذاری در اصفهان فراهم سازد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی اصفهان تصریح کرد: این استان می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور مطرح باشد و بیمه ایران نیز با طراحی پوشش‌های ویژه و ارائه تضمین‌های متمایز، امنیت خاطر لازم را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل بیمه ایران توانگری مالی را مهم‌ترین شاخص اعتماد در صنعت بیمه دانست و افزود: توانگری مالی یعنی توان انجام تعهدات و بیمه ایران در طول بیش از ۹ دهه فعالیت، همواره در جایگاه نخست توانگری مالی قرار داشته و علاوه بر ذخایر گسترده، پشتوانه دولتی را نیز داراست.

جباری با اشاره به عملکرد بیمه ایران در شرایط حساس و بحرانی یادآور شد: این شرکت تنها در روزهای عادی کنار مردم نیست، بلکه در سخت‌ترین شرایط نیز حامی و همراه ملت بوده است. تجربه اخیر نشان داد بیمه ایران در حوزه‌های مختلف از منازل و خودروها گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات امدادی، پوشش‌های ویژه‌ای ارائه کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران همچنین از آمادگی برای تضمین اصل سرمایه برای سرمایه گذاران در استان اصفهان خبر داد و گفت: این شرکت با بزرگ‌ترین شبکه خدمات بیمه‌ای کشور و طراحی محصولات متناسب با نیاز بیمه‌گذاران، پذیرای ریسک‌هایی است که سایر شرکت‌ها از آن پرهیز دارند. همین ویژگی‌ها بیمه ایران را به شریک مطمئن سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اصفهان بدل می‌سازد.

علی جباری در ادامه افزود: بیمه ایران به دنبال پوشش‌های بیمه‌ای مناسب است تا ریسک سرمایه، جان و مال مردم را به خوبی تحت پوشش قرار دهد و در این راستا شرکت آماده است تا به مردم شریف استان اصفهان انواع پوشش‌های بیمه‌ای به خصوص در حوزه های صنعتی، گردشگری و صنایع دستی را ارائه دهد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی و مرمت مهمانسرا و توسعه کیفی ارائه خدمات فاخر با توجه به اینکه این فضا جزو نخستین و برترین‌های گردشگری در کشور و جهان است، در دستور کار بیمه ایران قرار دارد.

تمام قد حامی بیمه ایران هستیم

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌های بیمه‌ای در این استان تأکید کرد و گفت: تمام قد حامی بیمه ایران هستیم.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد این خطه گفت: اصفهان هم‌زمان قطب صنعت، گردشگری و مهد بیش از ۲۰۰ رشته صنایع دستی است؛ از این رو نقش بیمه در پشتیبانی از فعالان اقتصادی و فرهنگی بیش از همیشه احساس می‌شود و ما در استانداری آماده‌ایم تا همراهی کامل خود را با بیمه ایران نشان دهیم.

وی همچنین از مدیران این شرکت خواست تا طرحی ویژه برای حمایت بیمه‌ای از هنرمندان صنایع دستی استان تدوین کنند تا این قشر با امنیت خاطر بیشتری فعالیت داشته باشند.

