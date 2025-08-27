علی جباری در آیین گرامیداشت روز پزشک تاکید کرد؛
نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به نقش همراهی پزشکان در ارتقای پوششهای درمانی در شرکت بیمه ایران تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران است
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، همزمان با فرارسیدن روز پزشک، نشست مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره بیمه ایران با جمعی از پزشکان همکار این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل بیمه ایران در این نشست ضمن تبریک روز کارمند و آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم بر جایگاه ویژه پزشکان در فرآیندهای بیمهگری حوزه اشخاص تأکید کرد.
علی جباری گفت: بخش زیادی از خدمات و اقدامات بیمه ایران به حوزه اشخاص و سلامت مربوط میشود و در این مسیر، تخصص و همراهی جامعه پزشکی نقشی بیبدیل دارد.
مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد؛ پزشکان همکار ما همواره در فرآیند ارزیابی، رسیدگی به پروندهها و بهبود کیفیت خدمات بیمهای نقشآفرین بودهاند.
وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن است، افزود: برند بیمه ایران، بر پایه سرمایه انسانی متخصص و ساختار توانمند آن شکل گرفته است.
مدیرعامل بیمه ایران گفت: تلاش ما این است که نقش پزشکان در ساختار بیمه ایران پررنگتر شود و بتوانیم با استفاده از تخصص، دانش و نوآوری آنان، خدمات جدید و متناسب با نیاز بیمهگزاران ارائه کنیم.
وی در ادامه افزود: این همکاری نزدیک، ضمن افزایش رضایت بیمهگزاران، به ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور نیز کمک خواهد کرد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست، از تلاشها و همراهی پزشکان همکار بیمه ایران قدردانی شد.