خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی جباری در آیین گرامیداشت روز پزشک تاکید کرد؛

نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران

نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران
کد خبر : 1680240
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به نقش همراهی پزشکان در ارتقای پوشش‌های درمانی در شرکت بیمه ایران تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران است

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، همزمان با فرارسیدن روز پزشک، نشست مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بیمه ایران با جمعی از پزشکان همکار این شرکت برگزار شد.

 مدیرعامل بیمه ایران در این نشست ضمن تبریک روز کارمند و آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم بر جایگاه ویژه پزشکان در فرآیندهای بیمه‌گری حوزه اشخاص تأکید کرد.

علی جباری گفت: بخش زیادی از خدمات و اقدامات بیمه ایران به حوزه اشخاص و سلامت مربوط می‌شود و در این مسیر، تخصص و همراهی جامعه پزشکی نقشی بی‌بدیل دارد.

 مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد؛ پزشکان همکار ما همواره در فرآیند ارزیابی، رسیدگی به پرونده‌ها و بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه هر سازمان نیروی انسانی آن است، افزود: برند بیمه ایران، بر پایه سرمایه انسانی متخصص و ساختار توانمند آن شکل گرفته است.

نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران گفت: تلاش ما این است که نقش پزشکان در ساختار بیمه ایران پررنگ‌تر شود و بتوانیم با استفاده از تخصص، دانش و نوآوری آنان، خدمات جدید و متناسب با نیاز بیمه‌گزاران ارائه کنیم.

وی در ادامه افزود: این همکاری نزدیک، ضمن افزایش رضایت بیمه‌گزاران، به ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست، از تلاش‌ها و همراهی پزشکان همکار بیمه ایران قدردانی شد.

نیروی انسانی، سرمایه ماندگار برند بیمه ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش