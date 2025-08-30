با حکم مدیرعامل بانک ملی ایران:
نفیسه دهقان نصب سرپرست اداره کل خارجه بانک ملی ایران شد
با حکم ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران، و در راستای تقویت شایستهسالاری و بهرهگیری از ظرفیت بانوان در مدیریت ارشد، نفیسه دهقان نصب بهعنوان سرپرست اداره کل خارجه منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران،امیرمسعود رزازان قائممقام مدیرعامل بانک ملی در مراسم معارفه با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران بر پایه شایستگی گفت:«این انتصاب نمونهای روشن از توجه بانک ملی به شایستهگزینی است و نشان میدهد که ملاک اصلی در انتخاب مدیران، توانمندی و تخصص آنان است.»
وی با اشاره به چالشهای بانکهای کشور در شرایط تحریم، اقدامات بانک ملی در مسیر اصلاح ساختار مالی را تشریح کرد و افزود:«با اجرای سیاستهای انضباطی، توقف زیاندهی و کاهش زیان انباشته سالهای گذشته محقق شده و این روند با تلاش کارکنان ادامه خواهد یافت.»
رزازان همچنین نقش ادارات کل را در ساختار بانک «تصمیمساز و سیاستگذار» دانست و تأکید کرد:«پردازش مسائل کلان، ارائه تحلیلهای دقیق و شناسایی استعدادها در این بخش، زمینهساز بهبود سیاستهای بانکی خواهد بود. جداسازی وظایف اجرایی از مأموریتهای استراتژیک نیز ضرورتی اساسی برای ارتقای نظام بانکی است.»
وی با اشاره به اهمیت اداره کل خارجه در تعاملات بانکی خاطرنشان کرد:«انتظار میرود این اداره کل با مدیریت جدید، جایگاه خود را در نظام بانکی ارتقا دهد و به محیطی پویا و یادگیرنده تبدیل شود.»
انتصاب نفیسه دهقان نصب بهعنوان سرپرست اداره کل خارجه، نهتنها نشانهای از پایبندی بانک ملی ایران به اصل شایستهسالاری است، بلکه گامی مهم در جهت تقویت حضور زنان در عرصههای مدیریتی و تحقق اهداف راهبردی بانک محسوب میشود.