مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (نماد خکرمان) با حضور ۶۹ درصد سهامداران روز پنجشنبه ۶ شهریور 1404 برگزار شد. مدیران شرکت در این نشست با تأکید بر رویکرد مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌ها در سال ۱۴۰۳، نقشه راهی را ارائه کردند که ضمن حفظ نقدشوندگی دارایی‌ها، امکان تداوم فعالیت و ایجاد بستر برای رشد آتی را فراهم ‌کند.

تداوم رشد کرمان موتور؛ قلب تپنده سبد خکرمان

رشد پیوسته تولید کرمان موتور به عنوان زیر مجموعه اصلی خکرمان از یکی از نکات برجسته گزارش این مجمع بود: افزایش تولید خودرو از 20 هزار و 681 (۲۰.۶۸۱) دستگاه در سال ۱۴۰۰ به 83 هزار و 973 (۸۳.۹۷۳) دستگاه در ۱۴۰۳، یعنی رشد بیش از چهار برابری طی سه سال.

این روند، با توسعه محصولات جدید شامل مدل‌های SR3، SHADOW، EAGLE و J4 و برنامه ورود به بازار کراس‌اوورهای نیمه سنگین و سنگین، نوید بخش ارتقای موقعیت شرکت در صنعت خودرو است.

ورود به بورس با نماد KMC

مدیر عامل شرکت خبر داد: نماد KMC برای کرمان موتور در فرابورس درج شده است؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت، جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌ها را تسهیل کند.

استراتژی ۱۴۰۳؛ تمرکز بر نقدینگی و کاهش ریسک ارزی

برنامه‌های کلیدی سال ۱۴۰۳ شامل ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌ها، پرهیز از پروژه‌های سنگین سرمایه‌ای، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و داخلی ‌سازی قطعات برای کاهش ریسک ارزی است. این رویکرد امکان عبور ایمن از شرایط پرچالش اقتصادی را افزایش می‌دهد.

سود تقسیمی و پیام آن

مجمع با تصویب تقسیم ۴۰ درصد سود قابل تقسیم به مبلغ ۲۰ تومان به ازای هر سهم، نسبت به سال گذشته رشد ملایمی در سود نقدی ایجاد کرد. مدیران تأکید کردند که بخشی از سود برای پوشش ریسک‌ها و تقویت توان نقدینگی شرکت در سال پیش ‌رو ذخیره می‌شود.

نگاه بلندمدت؛ تنوع در صنعت و خدمات مالی

آرمان گستر پاریز با فعالیت همزمان در حوزه خودرو و خدمات مالی، مسیر تنوع درآمدی و کاهش ریسک را پیگیری می‌کند؛ ترکیبی که در بلند مدت می‌تواند ارزش ‌آفرینی پایدار برای سهامداران این شرکت در بازار سرمایه ایجاد کند.

انتهای پیام/