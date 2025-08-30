سفر مدیرعامل بانک ملت در معیت وزیر اقتصاد به استان خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومى بانک ملت، دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد همزمان با هفته دولت در سفر به استان خوزستان ضمن بازدید و افتتاح چند طرح اقتصادی مهم با فعالین اقتصادی این استان دیدار و گفت و گو کرد. در این سفر هیأتی متشکل از مسئولان اقتصادی کشور از جمله مدیرعامل بانک ملت حضور داشتند.