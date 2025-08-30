خبرگزاری کار ایران
سفر مدیرعامل بانک ملت در معیت وزیر اقتصاد به استان خوزستان

سفر مدیرعامل بانک ملت در معیت وزیر اقتصاد به استان خوزستان
کد خبر : 1679888
همزمان با هفته دولت و با هدف بازدید و افتتاح چند طرح اقتصادى و دیدار با فعالین اقتصادى، مدیرعامل بانک ملت در معیت وزیر اقتصاد به خوزستان سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومى بانک ملت، دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد همزمان با هفته دولت در سفر به استان خوزستان  ضمن بازدید و افتتاح چند طرح اقتصادی مهم با فعالین اقتصادی این استان دیدار و گفت و گو کرد. در این سفر هیأتی متشکل از مسئولان اقتصادی کشور از جمله مدیرعامل بانک ملت حضور داشتند.

افتتاح فاز دوم شرکت تولیدی آهنج بهتا، افتتاح فولاد پخش اهواز، بازدید از گیت ورودی منطقه آزاد اروند، بازدید از شرکت فسفات کارون اروند در شهرک صنعتی آبادان، بازدید از شرکت دهکده نکو اروند در شهرک صنعتی آبادان صنایع پتروشیمی و کلنگ زنی ۱۵ عدد سوله صنعتی در شهرک صنعتی خرمشهر بخشی از برنامه‌های وزیر اقتصاد در این سفر یک روزه بود.
 

 

لوسیون بدن