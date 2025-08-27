با افزایش 143 درصدی/ سرمایه نظارتی بانک ملت با تایید بانک مرکزی از 372 هزار میلیارد تومان عبور کرد
افزایش 143 درصدی سرمایه نظارتی بانک ملت از 1،531 هزار میلیارد ریال به 3،726 هزار میلیارد ریال مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت تا توان این بانک در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور، تقویت شود.
بر اساس این گزارش، بانک ملت در یک سال اخیر دو مرحله افزایش سرمایه را به انجام رسانده که افزایش سرمایه نخست به میزان ۷۰،۴ درصدی سرمایه از محل سود انباشته (به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال) و افزایش سرمایه دوم به میزان ۹۶.۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (به میزان 1،168 هزار میلیارد ریال) بوده و این بانک با سرمایه ۲۳۸ هزار میلیارد تومانی به بزرگ ترین بانک بورسی کشور تبدیل شده است.