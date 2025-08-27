خبرگزاری کار ایران
با افزایش 143 درصدی/ سرمایه نظارتی بانک ملت با تایید بانک مرکزی از 372 هزار میلیارد تومان عبور کرد

افزایش 143 درصدی سرمایه نظارتی بانک ملت از 1،531 هزار میلیارد ریال به 3،726 هزار میلیارد ریال مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت تا توان این بانک در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور، تقویت شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، سرمایه نظارتی (Regulatory Capital) به مجموع سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که از سوی نهادهای نظارتی برای موسسات مالی تعیین می‌شود تا از ثبات مالی آنها اطمینان حاصل شود. این سرمایه شامل لایه‌های مختلفی از سرمایه اصلی و تکمیلی است و موسسات موظفند نسبت مشخصی از این سرمایه را در مقابل دارایی‌های پرریسک خود حفظ کنند.

بر اساس این گزارش، بانک ملت در یک سال اخیر دو مرحله افزایش سرمایه را به انجام رسانده که افزایش سرمایه نخست به میزان ۷۰،۴ درصدی سرمایه از محل سود انباشته (به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال) و افزایش سرمایه دوم به میزان ۹۶.۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (به میزان 1،168 هزار میلیارد ریال) بوده و این بانک با سرمایه ۲۳۸ هزار میلیارد تومانی به بزرگ ترین بانک بورسی کشور تبدیل شده است.

 

