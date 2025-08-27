شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور

به گزارش ایلنا، شرایط فروش کرمان موتور ویژه نیمه اول شهریور 1404، با دو محصول SR3 با قیمت مصوب یک میلیارد و 568 میلیون تومان و پیکاپ T8 با قیمت مصوب دو میلیارد و 135 میلیون تومان اعلام شد.

800 میلیون تومان پیش پرداخت برای پیکاپ T8 به همراه بیمه بدنه رایگان

کرمان موتور برای خریدارانی که در این شرایط فروش به صورت نقدی خودروی KMC T8 را خریداری کنند، دو سال بیمه بدنه به همراه سرویس‌های دوره‌ای رایگان را در نظر گرفته است.

همچنین در این شرایط فروش، نحوه پرداخت با اقساط 12، 18 و 24 ماهه با پیش پرداخت‌ها و سررسید اقساط متنوع اعلام شده است. متقاضیان پیکاپ T8 می‌توانند با پیش پرداخت 800 میلیون تومان و پرداخت سه مرحله‌ای به همراه اقساط 12 یا 18 ماهه این خودرو را خریداری کنند. تاریخ اولین چک اقساط 15 اردیبهشت 1405 اعلام شده است.

در شرایط پیش پرداخت تک مرحله‌ای با اقساط 12 یا 24 ماهه تاریخ اولین چک اقساط 25 بهمن 1404 و در فروش 12 ماهه یک سال بیمه بدنه رایگان تعیین شده است. موعد تحویل کی‌ام‌سی T8 در این شرایط فروش 90 روز کاری اعلام شد.

اقساط 24 ماهه برای جدیدترین کراس اوور کرمان موتور

خودروی KMC SR3 با شرایط پیش پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون تومانی با اقساط 12 و 18 ماهه واگذار می‌شود؛ همچنین متقاضیان می‌توانند با پرداخت یک میلیارد تومان در اقساط 12، 18 و یا 24 ماهه خودروی جدید کرمان موتور را خریداری کنند.

در تمام شرایط فوق، تاریخ اولین چک اقساط SR3 در شرایط فروش نیمه اول شهریور، 20 دی ماه 1404 محاسبه شده و موعد تحویل خودروی SR3 در این شرایط فروش 60 روز کاری است.

برای اطلاع از جزئیات شرایط فروش نقد و اقساط خودروهای کی‌ام‌سی SR3 و T8 و مطالعه شرایط متنوع پرداخت می‌توانید به صفحه فروش کرمان موتور kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنید.

