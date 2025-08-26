قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز بانک سپه
چهلوپنجمین مرحله قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پسانداز ریالی-ارزی بانک سپه به زودی آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، چهلوپنجمین قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرضالحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهرهمندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان با طرح "باران امید" به زودی آغاز میشود.
مشتریان گرامی برای افتتاح حساب میتوانند به صورت حضوری با مراجعه به شعب بانک در این قرعهکشی شرکت کنند.