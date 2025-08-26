خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه

قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک سپه
کد خبر : 1678473
لینک کوتاه کپی شد.

چهل‌وپنجمین مرحله قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی-ارزی بانک سپه به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، چهل‌وپنجمین قرعه‌کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز ریالی-ارزی بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرض‌الحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهره‌مندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان با طرح "باران امید" به زودی آغاز می‌شود.

مشتریان گرامی برای افتتاح حساب می‌توانند به صورت حضوری با مراجعه به شعب بانک در این قرعه‌کشی شرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور