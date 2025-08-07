خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک علی جباری مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک علی جباری مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت روز خبرنگار
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، این روز را به همه خبرنگاران، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و خادمان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی تبریک عرض می‌نمایم و از تلاش‌های ارزشمندشان در انعکاس خدمات صنعت بیمه کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ

(سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند)

۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت مقام والای راویان حقیقت، وجدان‌های بیدار جامعه و طلایه‌داران روشنگری.

روزی برای آنان که با قلم‌ مسئولانه و نگاه‌های ژرف، در صف مقدم آگاهی‌بخشی به جامعه ایستاده‌اند؛ آنان که با تلاش خستگی‌ناپذیر و وجدان بیدار خود، نقش بی‌بدیلی در روشنگری افکار عمومی، شفاف‌سازی واقعیت‌ها و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. 

بی‌تردید، آگاهی‌بخشی شفاف و متعهدانه، نقش بی‌بدیلی در ارتقای سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و پیشرفت کشور دارد.

با آرزوی توفیق روزافزون برای شما در مسیر آگاهی و حقیقت‌گویی.

علی جباری

 رئیس هیئت مدیره  و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

 

