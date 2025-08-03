هتل عباسی میراث بزرگ گردشگری کشور

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران در این مراسم ضمن تبریک به مدیر جدید هتل عباسی گفت: این هتل یکی از سرمایه‌های ارزشمند بیمه ایران محسوب می‌شود و باید جایگاه شایسته خود را در صنعت گردشگری کشور بازیابد.

محمد جعفریان باباکندی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌های نوین برای میهمانان، افزود: ضروری است پاسخگویی سریع و محترمانه به میهمانان، حفظ استانداردهای بالای نظافت و بهداشت و تجهیز اتاق‌ها با امکانات مدرن در عین حفظ هویت تاریخی هتل از اولویت‌های اصلی مدیریت جدید باشد.

وی بر ارائه خدمات ارزنده به بیمه گذاران شرکت در این هتل تاریخی تاکید نمود و افزود: این امر نشانه اهمیت تکریم مشتری و جایگاه مشتری مداری در دنیای امروز است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران در ادامه به ضرورت ورود به عصر دیجیتال اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سیستم رزرواسیون آنلاین، استفاده از اپلیکیشن‌های هوشمند، تبلیغات آنلاین و اجرای نظرسنجی‌های دیجیتال از الزامات رقابت در بازار امروز هتلداری است.

وی همچنین بر اهمیت توسعه منابع انسانی تأکید کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی، اعزام کارکنان برای کسب تجربیات جهانی به خارج از کشور، استفاده از نیروهای جوان و خلاق و ایجاد فضای کاری مثبت و انگیزه‌بخش، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.

عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به اهمیت حفظ هویت تاریخی هتل عباسی، خاطرنشان کرد: این هتل با قدمت چندصد ساله خود نه تنها یک مرکز اقامتی بلکه بخشی از میراث فرهنگی اصفهان است که باید ضمن بازسازی و نگهداری مناسب، قدمت و اصالت آن به درستی به مهمانان معرفی شود.

جعفریان باباکندی در بخش دیگری از سخنان خود به استراتژی‌های بازاریابی اشاره کرد و گفت: همکاری هدفمند با آژانس‌های مسافرتی، ارائه تخفیفات مناسبتی، جذب بیمه‌گزاران بزرگ و ارائه خدمات ویژه می‌تواند در افزایش نرخ اشتغال هتل مؤثر باشد.

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران در پایان ضمن تأکید بر کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی منابع اظهار داشت: در خصوص بهبود معیشت کارکنان، دست مدیریت جدید باز است و بیمه ایران از تمامی برنامه‌هایی که منجر به ارتقای رفاه پرسنل و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات شود، حمایت کامل خواهد کرد.

گفتنی است هتل عباسی اصفهان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های ایران، متعلق به شرکت بیمه ایران بوده و همواره میزبان مهمانان داخلی و خارجی برجسته‌ای بوده است.

انتهای پیام/