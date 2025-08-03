در نشست علی جباری با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بررسی شد؛
آخرین وضعیت حادثه آتشسوزی مجتمع تجاری ونوس انزلی
در نشست مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، آخرین وضعیت حادثه آتشسوزی مجتمع تجاری ونوس انزلی و اقدامات صورتگرفته برای جبران خسارات بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این جلسه گزارشی از ابعاد حادثه آتش سوزی مجتمع ونوس بندر انزلی و تدابیر اولیه به منظور حمایت از زیان دیدگان و مدیریت بحران ارائه شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این نشست با اشاره به حضور فوری تیمهای کارشناسی بیمه ایران در محل وقوع حادثه، اظهار داشت: بیمه ایران با اتکا به سابقه درخشان خود در ایفای تعهدات، آمادگی کامل برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارات وارده را دارد و تیمهای ارزیابی از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شدهاند و بررسی میزان خسارات در حال انجام است.
طاعتیمقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به ضرورت تسریع در روند بازسازی، گفت:با توجه به احتمال آغاز بارندگیها از شهریورماه، ضروری است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت هرچه سریعتر تکمیل و فعالیت مجتمع از سر گرفته شود.
در ادامه نشست اعضای هیئتمدیره مجتمع تجاری ونوس و جامعه بازاریان منطقه به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل مرتبط پرداخته و مدیرعامل و معاون فنی بیمه ایران نیز ضمن تبیین فرآیندهای رسیدگی بر تعهد شرکت بیمه ایران نسبت به جبران خسارات وارده به زیاندیدگان و صیانت از حقوق بیمهگذاران تأکید کردند.
همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در ادامه ضمن دیدار با دلخوش معاون تقنینی معاونت امور پارلمانی رئیسجمهور بر ضرورت تقویت بسترهای قانونی و حمایتهای تقنینی از صنعت بیمه تأکید کرد. در این نشست، دو طرف ضمن تأکید بر نقش صنعت بیمه بهعنوان یکی از ارکان مؤثر در پایداری اقتصادی کشور با بررسی چالشهای موجود در مسیر قانونگذاری مرتبط با فعالیتهای بیمهای بر افزایش تعامل میان بیمه ایران و نهادهای تقنینی کشور و تسریع در تصویب قوانین تسهیلگر و حمایتی برای بیمهگذاران و فعالان صنعت بیمه اتفاق نظر داشتند.