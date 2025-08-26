به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مبلغ در قالب بیش از 34 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل‌های مربوطه از جمله مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معرفی‌شدگان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بسیج سازندگی و صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت شده است.

گفتنی است، بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر از جمله بانک‌های پیشرو کشور در حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی بوده و اهتمام ویژه‌ای به تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق ارائه و معرفی محصولات نوین بانکی داشته است.