پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ایام پایانی ماه صفر
مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر که مصادف است با رحلت جانسوز پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت دو سلاله پاک ایشان را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام از پیامبر اکرم (ص) به عنوان پیامبر رحمت و مهربانی و الگوی کامل و بیبدیل اخلاق و احسان یاد کرد و افزود: بیتردید پیروی از سیره زندگی آخرین فرستاده خدا، مسیر رسیدن به سعادت و رستگاری را برای همه جهانیان و پیروان واقعی آن حضرت، هموار خواهد ساخت.
وی همچنین با تسلیت ایام شهادت دو سلاله پاک پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، ابراز امیدوارى کرد سیره آن دو امام همام، سرلوحه زندگی همگان بوده و خصایل اخلاقی و اندیشه های والای آنان، چراغ روشنگر راه همه ما در ادامه زندگی باشد.