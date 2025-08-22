پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ایام پایانی ماه صفر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام از پیامبر اکرم (ص) به عنوان پیامبر رحمت و مهربانی و الگوی کامل و بی‌بدیل اخلاق و احسان یاد کرد و افزود: بی‌تردید پیروی از سیره زندگی آخرین فرستاده خدا، مسیر رسیدن به سعادت و رستگاری را برای همه جهانیان و پیروان واقعی آن حضرت، هموار خواهد ساخت.