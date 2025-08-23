کرمان موتور شرایط پیشفروش محصولات خود را ویژه شهریورماه آغاز کرد
به گزارش ایلنا، شرکت کرمان موتور شرایط پیشفروش خودروهای J7، T9، X5 و ایگل ویژه شهریورماه را اعلام کرد.
شرایط پیشفروش KMC J7
شرایط پیشفروش KMC J7 با مبلغ پیشپرداخت 950 میلیون تومان و با سود مشارکت سالیانه 24درصد با موعد تحویل اسفندماه 1404 از سوی کرمان موتور اعلام شد.
شرایط پیشفروش KMC T9
KMC T9، پیکاپ پرفروش و محبوب بازار خودرو، با پیشپرداخت یک میلیارد و 350 میلیون تومان با موعد تحویل بهمنماه 1404 توسط کرمان موتور به فروش میرسد. سود مشارکت سالیانه برای این خودرو 24 درصد اعلام شده است.
شرایط پیش فروش KMC X5
شرکت کرمان موتور شرایط پیشفروش را برای خودروی KMC X5 آغاز کرد. متقاضیان میتوانند با پیشپرداخت یک میلیارد با موعد تحویل بهمنماه 1404، این کراساوور محبوب را خریداری کنند.
شرایط پیش فروش KMC Eagle
شرایط پیشفروش KMC Eagle، سدان ملی کرمان موتور، متناسب با توان مالی مختلف، از سوی کرمان موتور اعلام شد. متقاضیان میتوانند با پرداخت 550 میلیون تومان در مرحله اول و مابقی هزینه همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه، اقدام به پیشخرید خودروی KMC Eagle نمایند و خودروی خود را در بهمنماه 1404 تحویل بگیرند.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در شرایطهای پیشفروش، به سامانه فروش اینترنتی کرمان موتور به نشانی (customer.kermanmotor.ir) مراجعه نمایند.