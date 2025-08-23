خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

بسمه تعالی 

فرا رسیدن دوم شهریور ماه، آغاز هفته دولت و یاد و خاطر شهدای بزرگوار رجایی و باهنر، که با ایثار، صداقت و تعهد ستودنی، منشأ خدمات شایسته و ماندگار در عرصه خدمت به ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند را گرامی می‌داریم.

هفته دولت، نمادی از تعهد جدی و عزم راسخ مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی برای تحقق توسعه همه‌جانبه، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تقویت رفاه عمومی مردم شریف کشور عزیزمان ایران اسلامی و یادآور ضرورت پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی است.

بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از نهادهای مالی پیشرو و متعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، مفتخر است در راستای تحقق اهداف دولت محترم و خدمت به اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان، با ارائه خدمات گسترده بانکی نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.

از درگاه خداوند متعال برای همه کارگزاران دولت که از تمامی ظرفیت های خود با عزمی راسخ به مردم شریف و میهن عزیزمان خدمت می‌کنند آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون داشته و امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و تلاش مستمر، شاهد تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفاه در کشور باشیم.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
