پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

فرا رسیدن دوم شهریور ماه، آغاز هفته دولت و یاد و خاطر شهدای بزرگوار رجایی و باهنر، که با ایثار، صداقت و تعهد ستودنی، منشأ خدمات شایسته و ماندگار در عرصه خدمت به ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند را گرامی می‌داریم.

هفته دولت، نمادی از تعهد جدی و عزم راسخ مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی برای تحقق توسعه همه‌جانبه، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تقویت رفاه عمومی مردم شریف کشور عزیزمان ایران اسلامی و یادآور ضرورت پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی است.

بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از نهادهای مالی پیشرو و متعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، مفتخر است در راستای تحقق اهداف دولت محترم و خدمت به اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان، با ارائه خدمات گسترده بانکی نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.

از درگاه خداوند متعال برای همه کارگزاران دولت که از تمامی ظرفیت های خود با عزمی راسخ به مردم شریف و میهن عزیزمان خدمت می‌کنند آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون داشته و امیدوارم با همدلی، هم‌افزایی و تلاش مستمر، شاهد تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفاه در کشور باشیم.

اسماعیل للـه‌گانی