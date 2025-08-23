رهبر کنسرسیوم انرژی پالایشگاههای ایران را بیمه کرد
بیمه ایران رهبر کنسرسیوم انرژی ایران و راهبر صنعت بیمه پالایشگاهها و صنایع مختلف و حیاتی کشور را بیمه کرد.
به گزارش روابطعمومی بیمه ایران، این شرکت بهعنوان راهبر کنسرسیوم بیمهگران انرژی کشور، موفق به صدور و تمدید بیمهنامه تمامخطر اموال و تأسیسات برای ۹ پالایشگاه نفتی کشور شد.
بر پایه مجوز صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اموال و تأسیسات پالایشگاههای آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان از ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ تحت پوشش جامع کنسرسیوم بیمهگران انرژی با راهبری بیمه ایران قرار گرفتند.
در همین راستا، پالایشگاه نفت شازند اراک نیز از تاریخ یادشده به مدت یک سال شمسی تحت همان پوشش قرار گرفت.
بنابراین گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکت پالایش نفت شازند تأییدیه پوشش بیمهای توسط بیمه ایران را تایید کردند تا ضمن انتقال مسئولیت جبران خسارات احتمالی به بیمهگران، پرداخت حقبیمه را بر عهده بیمهگذاران گذاشته و صدور نهایی بیمهنامهها نیز صادر شده است.
بیمه ایران اعلام کرد مراحل اخذ نرخ و شرایط نهایی از بیمه مرکزی برای استفاده از ظرفیت اتکایی بازارهای داخلی و بینالمللی در دست انجام است و پس از طی فرآیندهای قانونی، نسخه نهایی بیمهنامهها به پالایشگاهها ارسال شده است.
گفتنی است؛ با این اقدام، بیمه ایران بهعنوان بزرگترین شرکت بیمهای کشور بار دیگر نقش محوری خود را در مدیریت ریسک پروژههای راهبردی انرژی و صیانت از سرمایههای ملی تثبیت کرد.
همچنین با این پوشش بیمه ای گسترده و بی نظیر، بازگشت انسجام ، نگاه حرفه ای و همکاری سازنده و فنی شرکت های بیمه ای برای مشارکت درست در پوشش بیمه ای ریسک های بزرگ در مقابل رقابت های نادرست به صنعت بیمه مشهود است