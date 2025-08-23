به گزارش ایلنا، کرمان موتور که اسفند ماه سال ۱۴۰۳ وعده داده بود به بازار سرمایه ورود کند، این وعده را تحقق بخشید. بر اساس اطلاعیه رسمی سازمان فرابورس ایران، از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، نماد معاملاتی «کِی اِم سی» (KMC) به‌ عنوان سیصد و شصت و ششمین نماد معاملاتی در بازار دوم فرابورس ایران در لیست نرخ‌های این بازار درج شد.

گسترش تعامل مالی و همکاری‌های بورسی

کرمان موتور طی یک سال اخیر در بازار سرمایه حضور متعددی داشته است؛ تجربه‌های موفق فعالیت‌های بورسی این شرکت خودروساز از جمله عرضه گواهی سپرده خودروی KMC T9 در بورس کالا، عرضه اوراق تبعی با همکاری گروه مالی کارآمد در کنار مشارکت سهامداری سایپا؛ زمینه را برای حضور رسمی و قدرتمند در بازار فرابورس فراهم آورده‌اند. امروز کرمان موتور با ورود رسمی به فرابورس کشور، می‌تواند با قدرت بیشتری راه‌های نوین فعالیت‌های بورسی شرکت را ادامه دهد.

اهمیت ورود به فرابورس

ورود به بازار سرمایه، به‌ویژه بازار فرابورس، مزایای قابل توجهی برای شرکت‌ها دارد:

* تأمین مالی شفاف و پایدار از طریق دسترسی عمومی به سرمایه‌گذاران گسترده

* افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و امکان تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد

* افزایش شفافیت و اعتماد عمومی با انتشار گزارش‌های دوره‌ای مالی و اطلاع‌رسانی رسمی

* ارتقای تصویر شرکت در بازار و افکار عمومی و همچنین جذب سرمایه‌گذاران یا شرکای استراتژیک جدید برای توسعه تجاری به همراه گسترش تعامل مالی و همکاری‌های بورسی

نماد «کی ام سی» بر روی تابلوی فرابورس؛ گامی مهم در توسعه مالی و صنعتی کرمان موتور

کرمان موتور با پشتوانه بیش از ۳۰ سال فعالیت در صنعت خودرو، امروز در کنار توسعه خطوط تولید و گسترش شبکه نمایندگی، با ورود به بازار فرابورس به عنوان نماد معاملاتی، فرصت‌های تازه‌ای را برای تأمین مالی، شفافیت، ارتقای جایگاه بازار و سرمایه‌گذاران خود گشوده است. این گام، فصل جدیدی از مشارکت عمومی و شفافیت را آغاز می‌کند و نوید رشد بیشتر در افق تولید ملی را به همراه دارد.

