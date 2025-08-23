پیگیری بینالمللسازی گروه صنعتی ایران ترانسفو ادامه دارد
مدیرعامل گروه توسعه ملی از پیگیریها برای بینالمللسازی و ایجاد پایگاه جهانی برای گروه صنعتی ایران ترانسفو خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات گروه صنعتی ایران ترانسفو، پنجمین گردهمایی فصلی مدیران ارشد گروه صنعتی ایران ترانسفو با حضور فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی در سالن سمینار شرکت ایران ترانسفو برگزار شد.
فرهاد زرگری در آیین افتتاحیه این گردهمایی ضمن تقدیر و قدردانی از تلاشهای مدیران گروه صنعتی ایران ترانسفو گفت: از بازدید از خطوط تولید شرکت مادر و شرکتهای اقماری این گروه صنعتی شگفتزده شدم.
وی با بیان اینکه این روزها حال صنعت کشور خوب نیست گفت: ایران ترانسفو برخلاف صنعتهای دیگر، در این شرایط سخت کشور و با وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا، توانسته به خوبی عمل کند.
مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به اینکه تحول و پیشرفت را در گروه صنعتی از نزدیک لمس کردم گفت: همینطور توجه به نیروی انسانی از ویژگیهای بارز این گروه صنعتی است.
وی از افزایش سهم چند هزار میلیارد تومانی گروه توسعه ملی در ایران ترانسفو خبر داد و گفت: بهدنبال بینالمللسازی این گروه صنعتی در دنیا هستیم.
زرگری در ادامه با اعلام یک خبر خوب به مدیران ارشد گروه صنعتی گفت: گروه توسعه ملی یک مکان بلااستفادهای در یکی از کشورهای منطقه دارد و بنا داریم این مکان را به گروه صنعتی ایران ترانسفو اعطاء کنیم تا در این مکان محصولات ایران ترانسفو بهتر به دیگر نقاط دنیا صادر شود. این موضوع در هیئت مدیره گروه توسعه ملی به زودی مطرح میشود و امیدواریم مورد موافقت قرار بگیرد.