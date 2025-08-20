ابوالفضل حجازی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به شرایط ویژه سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری با وضعیت متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته مواجه بودیم و در پی حمله ناجوانمردانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی به کشور، تولیدکنندگان با وجود شرایط سخت، با ایستادگی در کنار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نه تنها فعالیت خود را ادامه دادند، بلکه پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز متوقف نکردند.

وی افزود: تاکید بر صنعت و تولید همواره از محورهای اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری در شعارهای سال بوده است. با این حال، دخالت‌های بی‌مورد و غیرکارشناسانه برخی مسئولان، امروز به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از انتصابات غیرتخصصی گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، افرادی بدون تخصص و تجربه، در جایگاه وزیر یا مدیر قرار می‌گیرند و نبود تیم کارشناسی موجب ایجاد مشکلات جدی در عرصه تولید شده است. این موضوع نوعی ظلم در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود، چرا که مدیران ناکارآمد همانند چکشی بر سر تولید فرود می‌آیند.

حجازی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: این ستادها در بسیاری از موارد راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات تولیدکنندگان ارائه می‌دهند، اما مسئولین برخی استان‌ها به دلایل شخصی و غیرکارشناسی از اجرای آن‌ها خودداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: امروز باید مدیران دلسوز و متخصص بر سر کار بیایند. تولیدکنندگان با وجود تحریم‌ها، توانایی تأمین ارز مورد نیاز خود را دارند و اعتبار آن‌ها نزد فروشندگان خارجی نیز برقرار است، اما دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، مانع‌ جدی در این مسیر شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به فقدان برخی فرماندهان ارشد کشور در جریان حوادث اخیر تصریح کرد: ما در کمتر از چند ساعت، بهترین فرماندهان خود را از دست دادیم؛ افرادی که هیچ دانشگاهی قادر به پرورش آن‌ها نبود، این فقدان، نتیجه غفلت‌هایی است که نباید تکرار شود.

حجازی در پایان هشدار داد: به‌عنوان یک صنعتگر با بیش از ۴۰ سال تجربه، معتقدم اگر وزارت صمت چاره‌ای برای وضعیت فعلی تولید نیندیشد، در پنج سال آینده دیگر حجازی‌ها را نخواهیم داشت. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که حتی فرزندان ما تمایلی به ادامه مسیر تولید ندارند و زحمات چند دهه‌ای به دلیل ناتوانی و سوءمدیریت در وزارتخانه مربوطه در معرض نابودی قرار گرفته است؛ امروز تولید درگیر فسادی ریشه‌ای شده و این وضعیت نیازمند اصلاحات فوری و بنیادین است.

