تخصیص اعتبارات بانکی بر اساس عدالت منطقه ای

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بانک ملی را بانکی باسابقه و دارای کارنامه درخشان عنوان کرد و افزود: این بانک با حمایت از صنعت و رونق تولید، خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر ارائه خدمات مالی نوین، به توسعه و رفع ناترازی‌های کشور کمک کرده است.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در توسعه متوازن مناطق محروم اظهار داشت: تخصیص اعتبارات و منابع در استان‌ها باید بر مبنای مزیت‌های اقلیمی صورت گیرد تا عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی ، محقق شود.

قائم‌پناه بانک‌ها را بازوی اجرایی دولت در توسعه همه‌جانبه کشور دانست و تصریح کرد: خطوط اعتباری باید بر پایه عدالت‌محوری، کاهش شکاف‌ها و ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر تأمین مالی تولید را اقدامی ضروری عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام مالی افزود: یکی از چالش‌های مهم کشور ناترازی بانک‌هاست که با همکاری متخصصان و صاحب‌نظران مالی و بانکی در دولت وفاق ملی در حال رفع آن هستیم.

قائم‌پناه همچنین پیوستن به اقدامات مالی مشترک و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی را فرصتی برای ارتقای کیفیت خدمات دانست و گفت: نوآوری بانکداری دیجیتال موجب یکپارچگی زیست‌بوم مالی و افزایش رضایت مشتریان خواهد شد.

وی حفظ ارزش دارایی‌ها، صیانت از اطلاعات بانکی و تقویت اعتماد عمومی را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و تأکید کرد: اعتماد سرمایه‌ای اساسی در بانکداری است که با ارتقای امنیت اطلاعات و خدمات حاصل می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به شعار سال گفت: تحقق تولید و اشتغال مولد بدون نقش‌آفرینی و مشارکت فعال بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. بانک ملی ایران با اجرای طرح «مهربانی ملی»، توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه نشان داده است بانکی مورد اعتماد و موفق در خدمت‌رسانی به مردم است.

انتهای پیام/