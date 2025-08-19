مهندس مهدی جهان، میزبان همایش ملی «برای مدیران، برای ایران»
کارآفرینان و مدیران کسب و کار به میزبانی مهندس مهدی جهان در همایش ملی «برای مدیران، برای ایران» گرد هم آمدند تا با نگاهی نوین، مهارتهای مدیریتی خود را برای عبور از چالشهای امروز ایران تقویت کنند. ایران برای ما فقط یک سرزمین نیست، خانهای است که عشق به آبادانیاش در رگهایمان جاریست، این همایش برای ایران است.
شانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴، سالن همایشهای دهکده نشاط در زعفرانیه تهران، میزبان همایش تخصصی «برای مدیران، برای ایران» بود. این رویداد به رهبری آقای مهندس مهدی جهان، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت پردازشگران فلز تیام و آکادمی مدیران ۳۶۰ درجه تیام، با تلاشهای بی وقفه و همدلی تیم حرفهای ایشان برگزار گردید.
ایشان در شرایط سخت اقتصادی و فضای پرچالش کسب و کار ایران، با قلبی سرشار از دغدغه برای آبادانی کشور، به جای تعدیل نیرو، اقدام به جذب و استخدام نیروهای جدید کردند. این رویکرد مسئولانه و متکی بر اخلاق حرفهای، نه تنها تعهد عمیق ایشان به توسعه پایدار شرکت و حفظ اشتغال را نشان میدهد، بلکه الگویی تاثیر گذار و برجسته در مدیریت بحرانهای اقتصادی محسوب میشود. تلاشهای ایشان امید و تاب آوری را در دل فعالان بازار ایران زنده نگه داشته است.
این همایش با حضور بیش از ۵۰۰ مدیر و کارآفرین برجسته کشور، اساتید و متخصصان حوزه کسب و کار، بازاریابی و برندینگ برگزار گردید. هدف اصلی این گردهمایی، ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت بحران، ایجاد تعادل میان زندگی و کسب و کار، و ارتقای بهرهوری فردی و سازمانی در فضای واقعی اقتصاد ایران بود.
سخنرانان سمینار
این همایش فرصتی برای شنیدن نقطه نظراتی از جنس تجربه بود که اساتید آن از تأثیرگذارترین چهرههای کسبوکار کشور میباشند:
- آقای مهندس مهدی جهان، کارآفرین برتر حوزه تولید و صنعت هستند که با نگاهی عمل گرایانه و تجربهای سرشار از پیروزی در دل بحرانها، از مهارتهای مذاکره، اهمیت ارتباطات در فروش و نحوه ایجاد تعادل بین زندگی و کسبوکار سخن گفت.
- استاد بهروز فروتن، بنیانگذار صنایع غذایی بهروز، با بیش از ۵۰ سال تجربه، با سخنان پرشور خود درباره عشق به وطن، چنان فضایی ایجاد کرد که سالن همایش غرق در احساس و انگیزه شد.
- دکتر شهریار شفیعی متخصص در حوزه برندینگ و بازاریابی، از راهکارهایی سخن گفت تا مدیران بتوانند در فضای پرچالش امروز، برندهایی ماندگار خلق کنند.
- دکتر محمدمهدی روحانی با سبک خاص و منحصر به فردش در تسهیلگری، مسیر هدایت و رشد سازمان را در دل بحران ترسیم کرد.
- دکتر فرشته آزادنیا با از دیدگاه روانشناسی، راهکارهای عملی را برای ایجاد توازن میان زندگی و مسئولیتهای کاری ارائه داد.
- دکتر محمد محمدیان راهکارهای عملیاتی جهت برنامه ریزی و تولید محصول جدید و همینطور بازاریابی این محصول متناسب با شرایط فعلی کشور را ارائه نمود.
حضور این بزرگان، همایش را به تجربهای بیبدیل و نقطه عطفی در مسیر حرفهای شرکت کنندگان تبدیل کرد.
آنچه اساتید این همایش با ما در میان گذاشتند
یکی از نقاط قوت برجسته همایش «برای مدیران، برای ایران» حضور سخنرانانی بود که هریک در حوزه تخصصی خود از چهرههای مطرح و اثرگذار کشور به شمار میروند. سخنرانان با نگاهی عمیق و همه جانبه، قلب تپنده موضوع را نشانه رفتند که چگونه میتوان در دل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، همچنان ایستاد، تصمیمهای بزرگ گرفت و رشد کرد.
محور اصلی این سخنرانیها بر ایجاد تعادل واقعی بین زندگی و کسبوکار، مدیریت هوشمندانه در شرایط بحرانی و ساخت ذهنیتی پایدار و قدرتمند متمرکز بود. تجربههای واقعی، راهکارهای عملی، فضایی ساخت که هر مدیر و کارآفرین نه فقط شنونده، بلکه در جستوجوی بازطراحی مسیر زندگی و کسبوکار خود قرار گیرد.
ثمرات ارزشمند این گردهمایی
این رویداد تلاش کرد تا با انتقال دانش عمیق در زمینه مدیریت بحران، تصمیم گیری استراتژیک و افزایش بهرهوری فردی، مدیران را به سطحی از آمادگی و کارآمدی برساند که بتوانند در فضای پیچیده و متغیر اقتصادی ایران، قادر باشند با روحیهای قوی و نگاهی نو عمل کنند. علاوه بر این، ایجاد بستری برای تبادل تجربیات تخصصی و شبکه سازی حرفهای، سمینار را به فرصتی بینظیر برای توسعه روابط و همکاریهای بلند مدت در حوزه مدیریت و کسبوکار تبدیل کرد.
حامیان همایش
- شرکت پردازشگران فلز تیام از حامیان اصلی این همایش است که برندی شناخته شده در زمینه طراحی و ساخت بدنههای فلزی میباشد
- آقای مهندس مهدی جهان، کارآفرین برتر حوزه تولید و صنعت، دارنده نشان عالی مدیریت و چهرهی ماندگار صنعت و تجارت
- دیگر حامیان برگزاری این همایش، شرکت یکتانت و مرکز لاغری و زیبایی لوئیز بودند
نکات طلایی رویداد، برجستهترین لحظات
همایش «برای مدیران، برای ایران» با ویژه برنامههایی پرانرژی ، تجربهای فراموش نشدنی برای حضار رقم زد. از لحظه ورود تا پایان، فضای همایش پر از انرژی مثبت، تبادل تجربیات ارزشمند و فرصتهای شبکه سازی حرفهای بود. آغاز مراسم، با لحظهای تامل و احترام به ساحت مقدس امام رضا، حال و هوای معنوی ویژهای به فضای همایش بخشید که قلب همه شرکت کنندگان را مملو از آرامش و همدلی کرد.
بازتاب در صدا و سیما و خبرگزاریها
بازتاب این همایش علاوه بر خبرگزاریهای مختلف، به صدا و سیما نیز رسید.
تیم برنامه «در شهر» شبکه پنج با حضور در محل برگزاری این رویداد و با تهیه گزارش ویژه و انجام مصاحبههای اختصاصی با سخنرانان و شرکت کنندگان حال و هوای همایش و نکات مهم مطرحشده را برای بینندگان پوشش دادند و گوشهای از لحظات و اتفاقات تاثیرگذار این گردهمایی را به تصویر کشیدند.
کلام آخر و چشم انداز آینده
همایش «برای مدیران، برای ایران» نه تنها بستری برای آموزش و ارتقای مهارتهای مدیریتی، بلکه محلی برای همدلی، تبادل تجربه و بازنگری در نقش مدیران در عبور از بحرانهای کشور بود. این رویداد نشان داد که حتی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، میتوان با نگاه ۳۶۰ درجه به زندگی و کسبوکار، مسیر رشد و توسعه را در دل بحران ادامه داد.
با نگاهی امیدوار به فردایی روشن و عشق به ایران، این مسیر را برای مدیران ادامه خواهیم داد.
برای مشاهده جزئیات بیشتر میتوانید به وبسایت رسمی مهندس مهدی جهان مراجعه نمایید.