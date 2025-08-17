افزایش ظرفیت و بهرهوری کوره قوس شماره یک شرکت فولاد و نورد سبا
در راستای افزایش بهرهوری و ارتقای ظرفیت تولید، سه فاز مهم بهینهسازی کوره قوس شماره یک شرکت فولاد و نورد سبا با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در پی اجرای این پروژهها که با برنامهریزی دقیق، استفاده از توان داخلی و همکاری نزدیک بین واحدهای فنی و اجرایی شرکت اجرا شد، برخی از رؤسا، سرپرستان و کارشناسان این حوزه در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی شرکت فولاد و نورد سبا چنین گفتند:
سیروس اسدی، رئیس فولادسازی:
طرح افزایش بهرهوری کوره قوس شماره یک، پس از تکمیل فاز پیشین افزایش قطر دایره الکترود از ۱۲۵۰ به ۱۴۰۰ میلیمتر، وارد مرحله جدیدی شد. افزایش قطر PCD از ۱۴۰۰ به ۱۴۸۰ میلیمتر که امکان استفاده بهینه از توان ورودی و افزایش پایداری قوس را فراهم کرده و حداقل ۲۰ مگاوات توان اضافی به کوره داده است.
حذف لانس پالمور و نصب لانس اکسیژن جدید با ظرفیت ۳۲۰۰ مترمکعب بر ساعت که منجر به افزایش راندمان تزریق اکسیژن و کربن و رفع مشکلات ناشی از لانس پالمور شد و همچنین افزایش ظرفیت شل کوره از ۲۵ به ۶۰ تن که استفاده از توان بیشتر در استارت ذوب، افزایش پایداری قوس و افزایش میزان مذاب تخلیهشده از ۱۵۰ به ۱۶۰ تن بدون ورود سرباره به پاتیل را ممکن کرد از اقدامات اساسی این پروژه بود.
امید جوانمردی، سرپرست تعمیرات،:
پس از تأمین تجهیزات شامل لانس اکسیژن و کربن و پانلهای جدید، مراحل برنامهنویسی، صحتسنجی و ساخت شل با ظرفیت افزایشیافته در شاتدان ششم مردادماه انجام شد.
تمامی فعالیتها در ۱۲ ساعت شاتدان و با بهرهگیری از توان داخلی انجام گرفت. این اقدامات موجب افزایش سرعت تولید و کاهش مصرف انرژی نیز شد. در این خصوص از حمایتهای مدیرعامل، مدیران بهرهبرداری، آهنسازی و فولادسازی و همکاری تیم اجرایی قدردانی میکنیم.
مهرداد نفر، کارشناس تعمیرات مکانیک فولادسازی:
فاز دوم پروژه با تمرکز بر ارتقای ظرفیت مذاب و بهینهسازی ساختار کوره انجام شد. اقدامات کلیدی این فاز عبارتاند از: انجام اقدامات مربوط به افزایش ظرفیت مذاب شل کوره از ۱۷۵ به ۲۱۵ تن با تحلیلهای مهندسی و طراحی مکانیکی پیش از ساخت شل، بدون مشکل در نصب و بهرهبرداری؛ ساخت و شبیهسازی لانس و پانل جدید با استفاده کامل از توان داخلی و مطابق استانداردهای عملیاتی؛ افزایش PCD از ۱۴۰۰ به ۱۴۸۰ میلیمتر بدون تعویض ستونها و با استفاده از درجه آزادی پیچهای اتصال آرم به ستون؛ اصلاح دلتای کوره متناسب با افزایش PCD با همکاری واحد نسوز و بررسی دقیق پارامترهای فنی.
گفتنی است؛ تمامی فعالیتهای اجرایی فاز دوم نیز در یک شاتدان دوازدهساعته و با برنامهریزی دقیق و تلاش تیمی انجام شد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با اجرای این پروژه، علاوه بر افزایش ظرفیت و پایداری کوره قوس شماره یک، شاهد بهبود عملکرد تولید، کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان تزریق مواد و ارتقای ایمنی عملیاتی فرایند هستیم. این موفقیتها در پی همکاری بین واحدهای فنی، تعمیرات، نسوز و توزیع برق و بهرهگیری از توان داخلی حاصل شد.