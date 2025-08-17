مدیر سازماندهی و طبقهبندی مشاغل فولاد مبارکه با تأکید بر مشارکت کارکنان در نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی مطرح کرد:
صدای کارکنان و مشارکت در نظرسنجی؛ آیندهساز سازمان
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد
در پی اعلام فراخوان دعوت به مشارکت کارکنان در نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی 1404، ابراهیم کاظمی، مدیر سازماندهی و طبقهبندی مشاغل فولاد مبارکه در این باره گفت: با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همکاران گرامی که بهواقع سرمایههای ارزشمند فولاد مبارکه هستند، از همه همکاران دعوت میکنیم در نظرسنجی سالانه رضایت و اشتیاق شغلی مشارکت کنند و در نظر داشته باشند که این نظرسنجی بر اساس مدل استاندارد شرکت مشاوره مدیریت HayGroup طراحی شده است و نتایج آن نقش کلیدی در بهبود مستمر محیط کار ما خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی در خصوص چرایی و لزوم مشارکت همکاران در این امر که بهواقع حیات بهینه سازمان را در پی دارد گفت: با انجام این نظرسنجی مزایای به شرح زیر حاصل میشود:
اول اینکه تصمیمگیری مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Decision Making) یکی از موارد مهم مطرحشده در این زمینه است. طبق مطالعه اخیر مؤسسه گالوپ Harter et al., 2020) )، سازمانهایی که به نظرات کارکنان توجه میکنند، ۲۳ درصد عملکرد بهتری در شاخصهای مالی و عملیاتی دارند. ضمن اینکه دادههای این نظرسنجی مستقیماً در برنامهریزیهای استراتژیک شرکت استفاده خواهد شد.
دوم اینکه نظرسنجی تأثیر مستقیم بر بهرهوری و نوآوری شرکت دارد؛ بهنحویکه بر اساس پژوهشهای گالوپ (2023)، کارکنان مشتاق ۴۱ درصد کمتر غیبت دارند و ۱۰ درصد بیشتر به مشتریان خدمات ارائه میدهند. مطالعه دانشگاه هاروارد Amabile & Kramer, 2011) ) ثابت کرده است که رضایت شغلی، خلاقیت فردی را تا ۳۳ درصد افزایش میدهد.
سوم اینکه مشارکت در نظرسنجی و اقداماتی که در پی آن انجام میشود، ارتقای سلامت روان و کاهش فرسودگی شغلی را در پی دارد؛ همچنان که تحقیقات WHO (2022) نشان میدهد محیطهای کاری حمایتی، استرس شغلی را تا ۴۰ درصد کاهش میدهند؛ بنابراین بازخوردهایی که در پی نظرسنجی از همکاران گرفته میشود به مدیریت سازمان کمک میکند تا منابع سازمانی را برای کاهش عوامل استرسزا بهینهسازی کند.
چهارم اینکه بر اساس مطالعات و پژوهشهای صورتگرفته، این مشارکت در پیشگیری از ترک خدمت (Employee Retention) نقش مؤثری دارد؛ علاوه بر این پژوهشها (SHRM, 2023) نشان میدهد توجه به نظرات کارکنان، تمایل به ماندگاری در سازمان را ۵۰ درصد افزایش میدهد.
کاظمی با بیان اینکه نوآوریهای امسال بر اساس علم داده و هوش مصنوعی استوار شده است، ادامه داد: با استفاده از تحلیل پیشرفته متن (NLP) با کمک ChatGPT-4 و Gemini برای شناسایی الگوهای پنهان در نظرات، طراحی داشبوردهای تعاملی برای نمایش بیدرنگ نتایج به مدیران به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به چگونگی مشارکت همکاران در این فرایند گفت: همکاران میتوانند از 1 تا 31 شهریور ۱۴۰4 با مراجعه به لینک اختصاصی ارسالشده به تلفن همراه، به ۶۸ سؤال استاندارد به اضافه یک سؤال باز در مدتزمانی حدود ۲۰ دقیقه با امکان ذخیره موقت پاسخها در این نظرسنجی مشارکت کنند.
محرمانگی کامل، شفافیت و پاسخگویی
مدیر سازماندهی و طبقهبندی مشاغل فولاد مبارکه از محرمانگی کامل، شفافیت و پاسخگویی بهعنوان مهمترین تعهدات این مدیریت در این فرایند خبر داد و گفت: نظرات بهصورت ناشناس و بدون افشای هویت افراد جمعآوری و تحلیل میشوند. گزارش اقدامات بهبود در پرتال کارکنان منتشر میشود و با تشکیل تیمهای ویژه برای پیگیری نظرات بهطورقطع پاسخگوی همکاران خواهیم بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: پژوهشهای معتبر ثابت کرده آینده از آن شرکتهایی است که به رضایت کارکنان توجه میکنند. به خاطر داشته باشیم در فولاد مبارکه صدای همکاران نهتنها شنیده میشود، بلکه اساس تحول سازمان است.