پیام مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان
بیستوششم مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور روزی است که صبر و پایداری، ایمان و وفاداری فرزندان دلیر این سرزمین در برابر چشمان ملت جلوهگر شد و ایران عزیز در برابر دلاوری آنان سر تعظیم فرود آورد.
آزادگان گرانقدری که با تحمل سالهای سخت اسارت، نهتنها شکوه ایستادگی و ایمان را به نمایش گذاشتند، بلکه با آزادگی خویش، هویت و عزت ملی را زنده نگاه داشتند.
این روز بزرگ، فرصتی است تا بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنیم که آزادگان، الگویی زنده از ایثار، مقاومت و امید هستند؛ چراغی که مسیر آینده نسلها را روشن میسازد و میراثی گرانبها برای تاریخ ایران به یادگار میگذارد.
بیمه ایران نخستین و بزرگترین بیمهگر ملی، خود را در امتداد همین مسیر ارزشمند میداند؛ مسیری که با ایستادگی ملت ایران معنا یافته است. همانگونه که آزادگان در سختترین شرایط، آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان آوردند، بیمه ایران نیز رسالت اصلی خود را در ایجاد حس امنیت، آرامش و اطمینان خاطر برای مردم و سرمایههای کشور تعریف کرده است.
ما باور داریم که خدمترسانی به مردم، پاسداری از سرمایههای ملی و تأمین آیندهای امن و مطمئن برای نسلهای امروز و فردا، ادای وظیفهای است به راه و رسم ایثارگری و آزادگی و بر همین اساس، بیمه ایران در چارچوب سیاستهای راهبردی خود، بر نوآوری در خدمات، مدیریت بهینه منابع، وفاداری به مشتریان و حضور مؤثر در سراسر کشور تأکید داشته و با گسترش خدمات خسارت سیار، ساماندهی شعب و ارائه طرحهای نوین بیمهای، در جهت تحقق امنیت پایدار برای هموطنان گام برمیدارد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تقدیر از جانبازیها و آزادگیهای قهرمانان وطن، این روز ارزشمند را به همه آزادگان عزیز بهویژه ایثارگران خانواده بیمه ایران تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
علی جباری
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران