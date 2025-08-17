پیام مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

آزادگان گرانقدری که با تحمل سال‌های سخت اسارت، نه‌تنها شکوه ایستادگی و ایمان را به نمایش گذاشتند، بلکه با آزادگی خویش، هویت و عزت ملی را زنده نگاه داشتند.

این روز بزرگ، فرصتی است تا بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنیم که آزادگان، الگویی زنده از ایثار، مقاومت و امید هستند؛ چراغی که مسیر آینده نسل‌ها را روشن می‌سازد و میراثی گران‌بها برای تاریخ ایران به یادگار می‌گذارد.

بیمه ایران نخستین و بزرگ‌ترین بیمه‌گر ملی، خود را در امتداد همین مسیر ارزشمند می‌داند؛ مسیری که با ایستادگی ملت ایران معنا یافته است. همان‌گونه که آزادگان در سخت‌ترین شرایط، آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان آوردند، بیمه ایران نیز رسالت اصلی خود را در ایجاد حس امنیت، آرامش و اطمینان خاطر برای مردم و سرمایه‌های کشور تعریف کرده است.

ما باور داریم که خدمت‌رسانی به مردم، پاسداری از سرمایه‌های ملی و تأمین آینده‌ای امن و مطمئن برای نسل‌های امروز و فردا، ادای وظیفه‌ای است به راه و رسم ایثارگری و آزادگی و بر همین اساس، بیمه ایران در چارچوب سیاست‌های راهبردی خود، بر نوآوری در خدمات، مدیریت بهینه منابع، وفاداری به مشتریان و حضور مؤثر در سراسر کشور تأکید داشته و با گسترش خدمات خسارت سیار، ساماندهی شعب و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، در جهت تحقق امنیت پایدار برای هموطنان گام برمی‌دارد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تقدیر از جانبازی‌ها و آزادگی‌های قهرمانان وطن، این روز ارزشمند را به همه آزادگان عزیز به‌ویژه ایثارگران خانواده بیمه ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

انتهای پیام/