پیام مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

پیام مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان
بیست‌وششم مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور روزی است که صبر و پایداری، ایمان و وفاداری فرزندان دلیر این سرزمین در برابر چشمان ملت جلوه‌گر شد و ایران عزیز در برابر دلاوری آنان سر تعظیم فرود آورد.

آزادگان گرانقدری که با تحمل سال‌های سخت اسارت، نه‌تنها شکوه ایستادگی و ایمان را به نمایش گذاشتند، بلکه با آزادگی خویش، هویت و عزت ملی را زنده نگاه داشتند.

این روز بزرگ، فرصتی است تا بار دیگر بر این حقیقت تأکید کنیم که آزادگان، الگویی زنده از ایثار، مقاومت و امید هستند؛ چراغی که مسیر آینده نسل‌ها را روشن می‌سازد و میراثی گران‌بها برای تاریخ ایران به یادگار می‌گذارد.

بیمه ایران نخستین و بزرگ‌ترین بیمه‌گر ملی، خود را در امتداد همین مسیر ارزشمند می‌داند؛ مسیری که با ایستادگی ملت ایران معنا یافته است. همان‌گونه که آزادگان در سخت‌ترین شرایط، آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان آوردند، بیمه ایران نیز رسالت اصلی خود را در ایجاد حس امنیت، آرامش و اطمینان خاطر برای مردم و سرمایه‌های کشور تعریف کرده است.

ما باور داریم که خدمت‌رسانی به مردم، پاسداری از سرمایه‌های ملی و تأمین آینده‌ای امن و مطمئن برای نسل‌های امروز و فردا، ادای وظیفه‌ای است به راه و رسم ایثارگری و آزادگی و بر همین اساس، بیمه ایران در چارچوب سیاست‌های راهبردی خود، بر نوآوری در خدمات، مدیریت بهینه منابع، وفاداری به مشتریان و حضور مؤثر در سراسر کشور تأکید داشته و با گسترش خدمات خسارت سیار، ساماندهی شعب و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، در جهت تحقق امنیت پایدار برای هموطنان گام برمی‌دارد.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تقدیر از جانبازی‌ها و آزادگی‌های قهرمانان وطن، این روز ارزشمند را به همه آزادگان عزیز به‌ویژه ایثارگران خانواده بیمه ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

علی جباری 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
