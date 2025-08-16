افتتاحیه نمایندگی ۱۷۹۰ کرمان موتور در سعادتآباد / برنامه تولید ١٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠۴
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۷۹۰ کرمان موتور به مدیریت حسین خسروانی در منطقه سعادت آباد تهران سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح نمایندگی ۱۷۹۰ کرمان موتور با حضور محمدرضا محمودی، قائم مقام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، محمدرضا پورکاظمی، قائم مقام معاون بازاریابی و فروش کرمان موتور به همراه مدیران شرکت کرمان موتور، تجارت بم خودرو و شرکت تجارت خودرو خسروانی برگزار شد.
تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات
محمدرضا محمودی، قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با اشاره به مأموریت این شرکت گفت: از ابتدای تأسیس، هدف اصلی ما ارائه خدمات باکیفیت و جلب رضایت مشتریان بوده و توسعه زیرساختهای فروش و خدمات پس از فروش نیز در همین راستا انجام میشود.
او افزود: برنامهریزیهای شرکت همواره بر بهبود تجربه مشتری، سهولت دسترسی به خدمات و ارتقای استانداردهای کیفی متمرکز بوده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
مهندس محمودی همچنین به کمپین امداد ویژه ایام اربعین اشاره کرد و گفت: با هدف ایجاد آرامش برای مشتریان در سفرهای زیارتی، کمپین خدمات و امداد جادهای از پنجشنبه ۱۶ مرداد آغاز شد و تا پایان اربعین حسینی ادامه داشت. طی این مدت، تیمهای امدادی شرکت در مسیرهای مرزی مستقر بودند و خدمات متنوعی را برای رفاه زائران ارائه دادند.
وی ضمن قدردانی از عملکرد نمایندگی خسروانی، تأسیس این نمایندگی را گامی مهم در مسیر تقویت خدمات در شمال غرب تهران دانست و ابراز امیدواری کرد با سرمایهگذاریهای انجامشده، کیفیت خدماترسانی به مشتریان بیش از پیش ارتقا یابد.
او همچنین اعلام کرد که واحد خدمات پس از فروش این نمایندگی بهزودی در اتوبان یادگار امام (شمال به جنوب) بعد از خروجی فرحزاد آغاز به کار خواهد کرد.
مهندس محمودی با اشاره به برگزاری رویداد آزمون مهارتی نمایندگیهای خدمات پس از فروش و بیان اهداف و راهبردهای آن، افزود: آن رویداد به عنوان یکی از بزرگترین گردهمایی آموزشی و مهارتی خدمات پس از فروش صنعت خودرو کشور شناخته میشود. در این آزمون پرسنل ۱۲۵ نمایندگی از سراسر کشور در ردههای شغلی کارشناس فنی، برقکار، مکانیک، جلوبندیکار و امدادگر شرکت کردند.
این آزمون مهارتی سراسری، بخشی از برنامه جامع شرکت بم خودرو برای ارتقای مستمر سطح دانش و توان فنی شبکه خدمات پس از فروش است. این شرکت در سال گذشته نیز با برگزاری بیش از ۳۷۰ دوره آموزشی و مجموعاً ۶۴ هزار نفر-ساعت آموزش، گام بلندی در جهت آموزشهای تخصصی و بهروزسازی مهارتهای پرسنل نمایندگیها برداشته است.
محمدرضا محمودی در ادامه توضیح داد: هدف از برگزاری این آزمون، علاوه بر ارزیابی سطح مهارت فنی افراد، افزایش رضایت مشتریان و استانداردهای کیفی در ارائه خدمات پس از فروش است؛ امری که در چارچوب سیاستهای گروه کرمان موتور برای توسعه پایدار خدمات و ارتقای تجربه مشتری دنبال میشود.
این اقدام، بخشی از برنامههای کلان کرمان موتور برای توسعه و ارتقای خدمات فروش و پس از فروش در پایتخت و سایر مناطق کشور به شمار میرود.
برنامههای توسعه محصول و شبکه فروش کرمان موتور
محمدرضا پورکاظمی، قائم مقام معاون بازاریابی و فروش کرمان موتور، در این مراسم به تاریخچه فعالیت کرمان موتور از دهه ۷۰ شمسی اشاره کرد و گفت: این شرکت با هدف اشتغالزایی در مناطق محروم و ایفای نقش در صنعت کشور آغاز به کار کرد و امروز حدود ۱۲ هزار نفر به طور مستقیم در مجموعه کرمان موتور مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه مجموعه کرمان موتور یکی از بازیگران اثرگذار در صنعت خودروی کشور است، افزود: از زمان تأسیس تاکنون، بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی کرمان موتور در جادههای کشور تردد میکنند؛ با هدف افزایش سهم بازار، تولید ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان ۱۴۰۴ هدف گذاری شده است.
محمدرضا پورکاظمی از تولید نمونههای هاچبک ملی کرمان موتور با نام کیامسی شدو خبر داد. بهزودی با گذر از مراحل آزمایش و اخذ استانداردها، اولین هاچبک ملی کرمان موتور به خط تولید اضافه خواهد شد و تا پایان امسال پنج هزار دستگاه از آن تولید و عرضه میشود.
پورکاظمی در ادامه با بیان هدف گذاری کرمان موتور برای افزایش سهم بازار و گسترش سبد محصولات اظهار کرد: تولید خودروی شاسی بلند KMC SR۶ نیز در مراحل پایانی قرار دارد و برنامه اضافه شدن برندهای جدید به سبد محصولات در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: کرمان موتور در راستای ارتقای خدمات و دسترسی مشتریان، برنامه دارد تا تعداد نمایندگیهای خود را به مرز ۲۰۰ نمایندگی در سراسر کشور افزایش دهد.
افتتاح نمایندگی ١٧٩٠ کرمان موتور در سعادت آباد، نه تنها گامی در مسیر توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش این شرکت به شمار میرود، بلکه نمادی از رویکرد برنامه ریزی شده کرمان موتور برای پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان و افزایش سهم بازار است.
این اقدام، در کنار برنامههای گسترده توسعه محصول و هدفگذاری تولید ۱۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که کرمان موتور با نگاهی به آینده و سرمایهگذاری در زیرساختهای خدماتی، مسیر رشد و ارتقای جایگاه خود در صنعت خودروی کشور را با قدرت دنبال میکند.
نمایندگی خسروانی با ۱۷۹۰ کرمان موتور در آدرس سعادت آباد، بلوار کوهستان، روبهروی مرکز خرید اپال، نبش کوچه صحرا آماده ارائه خدمات به مشتریان کرمان موتور است. میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات فروش و پس از فروش کرمان موتور به سایت این شرکت kermanmotor.com مراجعه کنید.