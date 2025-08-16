در مسیر احیای هویت تاریخی بیمه ایران قرار داریم/ «ایران برای ایران» در حافظه تاریخی صنعت بیمه باقی خواهد ماند

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در نشست با انجمن‌های صنفی کانون نمایندگان ضمن بیان این مطلب در پاسخ به مطالبات نمایندگان عنوان کرد: خوشحالم توفیق دارم در جمع موتور محرکه شرکت یعنی شما نمایندگان حضور پیدا کنم.

وی در ادامه خطاب به جمع نمایندگان تأکید کرد: بازخوردهای شما در تصمیم‌سازی شرکت مؤثر است، زیرا تصویر دقیق‌تری از بازار دارید.

علی جباری ضمن تشکر از تلاش‌ها و پیگیری‌های اداره کل امور نمایندگان نیز افزود: بسیاری از امور مورد درخواست در سند توانمندسازی شبکه نمایندگان دیده شده و به مرور به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی با اشاره به قدمت و اعتبار برند بیمه ایران ادامه داد: تأسیس بیمه مرکزی هم با نام بیمه ایران گره خورده است؛ همین مسئله مسئولیت ما را برای صیانت از این نام بزرگ دوچندان می‌کند. همچنین از اواخر آبان و استقرار تیم مدیریتی جدید احیای هویت بیمه ایران هدفگذاری شده و امروز خوشبختانه این مسیر جاری است.

تفویض اختیار و توانمندسازی استان‌ها

مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: امور استان‌ها باید اختیارات لازم را به شعب تفویض کنند و در صورت لزوم، توانمندی‌های جدید در شعب ایجاد شود تا این تفویض با اطمینان انجام گیرد.

علی جباری گفت: نیازهای شبکه نمایندگی باید به‌صورت مستمر احصا شود؛ چرا که رسالتی بزرگ‌تر از جذب پرتفوی سودآور نداریم و شعب ما در سراسر کشور در این امر نقش بزرگی بر عهده دارند.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به همسویی خواست نمایندگان با برنامه‌های مدیریتی گفت: در حوزه فناوری و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها اقدامات چشمگیری صورت گرفته و در حال به ثمر نشستن است. همچنین امضای دیجیتال و بازنگری در نرم‌افزارهای صدور در دستور کار قرار دارد تا فرایندها چابک و شفاف شود.

جباری افزود: بایستی برای بیمه‌گزاران تبیین شود که مشکلات احتمالی گذشته رفع و خدمت بیمه ایران در دوره جدید بی‌نظیر خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران تصریح کرد: در شبکه بازاریابی باید با خدمت صادقانه و جامع به افرادی که برای دریافت خسارت مراجعه می‌کنند به‌عنوان یک جامعه هدف برای جذب نگریسته شود تا با دریافت تجربه خدمات متفاوت به بیمه‌گزاران وفادار بیمه ایران تبدیل شوند.

پوشش جنگ؛ مصداق اقتدار ملی

جباری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: طرح «ایران برای ایران» و ارائه پوشش بیمه جنگ، نماد خدمت‌رسانی ما در روزهای سخت بود و در تاریخ بیمه ایران ماندگار خواهد شد.

مدیرعامل بیمه ایران گفت: کمیته پدافند غیرعامل نیز در تمام روزهای جنگ بی‌وقفه پای کار بود و اجازه نداد خدمت‌رسانی مختل شود.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران یادآور شد: در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه و در اوج خروج از تهران، تیم مدیریتی بیمه ایران در تهران حضور داشت و به شعب مختلف سرکشی کردیم تا پایداری خدمات در دوران جنگ همچنان برقرار باشد و در کنار مردم عزیز و شریف ایران ایستاده باشیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان خاطرنشان کرد: کمپین ایران برای ایران یک رویداد موفق است که با استقبال کم‌نظیر مردم روبرو شد و با افتخار این طرح تنها در بیمه ایران اجرا شد که در حافظه تاریخی صنعت بیمه ماندگار خواهد شد.

ارتقا داده و انگیزه شبکه نمایندگان

رئیس کانون‌های سراسری نمایندگان نیز در این نشست گفت: ابتکار پوشش بیمه جنگ و تغییر ساختار بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای نمایندگان، جایگاه شبکه را ارتقا داده و انگیزه همکاران را دوچندان کرده است.

وی با بیان برخی مطالبات اظهار داشت: تفویض اختیار واقعی از سوی مدیران استانی به شعب برای تسریع فرایندها یک امر لازم برای جذب پرتفو است؛ همچنین لزوم جبران کمبود نیروهای عملیاتی و متخصص در استان‌ها از طریق جذب افراد متخصص یک ضرورت به حساب می آید.

رئیس کانون‌های سراسری نمایندگان همچنین بر بازنگری در نرم‌افزارهای قدیمی صدور تاکید کرد و گفت: لازم است از فرآیندهای سنتی فاصله گرفته و با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال در بازار رقابتی حضور داشته باشیم که تعریف امضای دیجیتال به‌جای دستی یکی از این موارد است.

