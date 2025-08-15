خبرگزاری کار ایران
رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها خوش درخشیدند/ دولت وفاق ملی خود را همراه و هم‌دل مردم می‌داند و با مردم صادق است/با یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای روبرو هستیم/ لزوم جهاد تبیین در صنعت بیمه

علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم تجلیل از خبرنگاران صنعت بیمه در شرکت بیمه ایران، با تبریک روز خبرنگار، از نقش اثرگذار رسانه‌ها در دوران پساجنگ و مقابله با هژمونی رسانه‌ای سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی کاستی‌ها، درخشان ظاهر شدند، گفت: رسانه‌ها در برابر روایت‌های وارونه و هجمه روانی دشمنان ملت ابزان ایستادگی کردند و صدای حقیقت را رساندند.

خامسیان با گرامیداشت یاد شهدای رسانه به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: در جنگ روایت‌ها، هژمونی دروغ سعی کرد دست برتر داشته باشد و در مقاطعی نیز چنین بوده ولی رسانه‌ها علی‌رغم برخی محدویت‌ها خوش درخشیدند و توانستند در حد مقدورات جریان‌ساز روایت درست باشند.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: شاید در ظاهر جنگ تمام شده باشد اما در اصل با یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای روبرو هستیم که دنبال راه‌اندازی جنگ روانی علیه شهروندان ایرانی است و در این زمینه باید برنامه و اقدامات کافی داشت.

خامسیان در ادامه به نقش مهم رسانه‌ها در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید در بهبود نگاه مردم به صنعت بیمه جدی‌تر عمل کنند. شاید رپورتاژ و تبلیغات صرف نتیجه عکس دهد؛ فلذا جهاد تبیین در این حوزه، ضرورت دارد.

وی با اشاره به دغدغه‌های حکمرانی رسانه‌ای و ضرورت صداقت مسئولان افزود: اعتمادسازی بین حکومت و مردم، وظیفه نظام حکمرانی است و در این مسیر دولت وفاق ملی، خود را همراه و هم‌دل مردم می‌داند و تلاش می‌کند روایت‌هایش منطبق بر واقیعت باشد؛ هرچند گاهی نقد می‌شود که چرا دولتمردان همه مسائل را با مردم در میان می‌گذارند.

خامسیان از حضور دولتمردان در جمع رسانه‌ها و اهتمام دولت به اطلاع‌رسانی یاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور ، معاون اول و دیگر دولتمردان با صراحت و صداقت با مردم صحبت می‌کند. حتی از روز نخست ریاست‌جمهوری که با شرایط ویژه‌ای از جمله ترور اسماعیل هنیه روبرو بود، دولت سعی کرد مسائل اقتصادی و معیشتی را با نگاه واقع‌گرایانه پیش ببرد و رسانه‌ها در این مسیر آگاهی‌سازی کردند.

 

وی در پایان، آمادگی دولت وفاق ملی برای هرگونه همکاری با صنعت بیمه را اعلام کرد و افزود: پاسداشت روز خبرنگار باید با تقویت پیوند میان دولت و رسانه‌های تخصصی از جمله رسانه‌های بیمه‌ای همراه باشد.
 
