معاون عمرانی شهرداری اصفهان:
رینگ چهارم ترافیکی اصفهان با سرباره فولاد مبارکه ایمنتر میشود
معاون عمرانی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با اجرای طرحی نوین، سرباره فولاد مبارکه را به جای بخشی از مصالح سنتی آسفالت بهکار میگیرد؛ اقدامی که ضمن افزایش ایمنی جادهها و کاهش تصادفات، سالانه امکان مصرف بیش از یک میلیون تن پسماند صنعتی و جلوگیری از برداشت بیرویه از معادن طبیعی را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، اصغر کشاورز راد، معاون عمران شهری شهردار اصفهان از آغاز استفاده گسترده از سرباره فولاد مبارکه در آسفالتریزی رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان خبر داد و اظهار داشت: بررسیهای پژوهشی نشان داد که مصالح آهکی معادن اطراف اصفهان که تاکنون برای تولید آسفالت استفاده میشد، هرچند کیفیت مطلوبی داشت، اما پس از مدتی فرسایش، ضریب اصطکاک سطح را کاهش میداد و این موضوع طول ترمز خودروها را بیشتر و احتمال تصادف را زیاد میکرد.
ایدهآل بودن سرباره فولاد به دلیل ویژگیهای مقاومت سایشی
وی در ادامه افزود: نتایج تحقیقات منجر به انتخاب جایگزینی شد که هم کیفیت روسازی را ارتقاء دهد و هم به ایمنی راهها کمک کند که سرباره فولاد به دلیل ویژگیهای مقاومت سایشی و اصطکاکی، گزینهای ایدهآل بود؛ بههمین منظور، با شرکت فولاد مبارکه تفاهمنامهای امضا کردیم تا بخشی از این ماده که پیشتر بهعنوان پسماند صنعتی ذخیره میشد، وارد چرخه تولید آسفالت شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به ابعاد زیستمحیطی این اقدام خاطرنشان کرد: با جایگزینی سرباره به جای بخشی از سنگدانههای درشت آسفالت، برداشت از معادن طبیعی کاهش یافته و تخریب منابع طبیعی به حداقل میرسد.
تحقق مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه و منافع عمومی شهروندان
وی نیاز سالانه شهرداری اصفهان در این حوزه را چشمگیر دانست و اذعان داشت: در صورت تأمین شرایط اقتصادی حملونقل، شهرداری توان استفاده از بیش از یک میلیون تن سرباره فولاد در طول سال را در پروژههای آسفالت، زیرسازی و لایههای اساس راههای شهر دارد. این همکاری علاوه بر کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت زیرساخت، به گونهای تحقق مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه و منافع عمومی شهروندان است.
کشاورز راد در پایان تأکید کرد: اساس موفقیت این طرح، همکاری همهجانبه فولاد مبارکه و شهرداری اصفهان است که چنانچه محقق شود، میتوانیم بخش عمدهای از نیاز زیرساختی شهر را با این مصالح تأمین کنیم و الگویی موفق برای دیگر شهرهای کشور ارائه دهیم.