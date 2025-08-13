بازدید مدیرعامل سایپا از خطوط تکمیلکاری
مدیرعامل گروه سایپا در دومین روز از تعطیلات تابستانی از خطوط تکمیلکاری این شرکت بازدید و بر تسریع تکمیلکاری و تحویل بهموقع خودروها به مشتریان تأکید کرد.
به گزارش سایپانیوز، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه سایپا به همراه معاونان و مدیران ارشد، امروز از خطوط تکمیلکاری تولید سایپا بازدید کرد و وضعیت تولید و تأمین قطعات را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید، دستورات لازم برای تسریع در فرآیند تکمیلکاری خودروها در ایام تعطیلات تابستانی و همچنین برنامهریزی برای تأمین و تولید پس از تعطیلات ابلاغ شد.
مدیرعامل گروه سایپا تأکید کرد: تکمیلکاری محصولات باید با سرعت بالا انجام شود تا معوقات به حداقل ممکن برسد و تحویل خودروها بهموقع صورت گیرد تا رضایت مشتریان جلب شود.