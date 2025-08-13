۲۰۶ هزار میلیارد تومان سود تقسیمی؛ فولاد مبارکه در مسیر خلق ارزش پایدار

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴، مجمع عمومی عادی سالانه فولاد مبارکه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، با حضور ۷۸.۳۴ درصد از سهامداران در سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش‌جهان اصفهان برگزار شد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که محدودیت‌های شدید برق و گاز، منجر به از دست رفتن ۸۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص در سال گذشته شده بود. با این حال، هیأت‌مدیره اعلام کرد که روند سودرسانی به سهامداران ادامه خواهد داشت و سیاست تقسیم سود پایدار، همچنان در دستور کار شرکت باقی می‌ماند.

فولاد مبارکه از ابتدای راه‌اندازی، تنها یک مجتمع فولادی با ظرفیت تولید ۲.۴ میلیون تن فولاد خام بود. اما امروز، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، به یک گروه بزرگ معدنی و فولادی با ظرفیت تولید بیش از ۱۰.۳ میلیون تن فولاد خام در سال تبدیل شده است.

این رشد ساختاری، نه تنها باعث افزایش حجم تولید شده، بلکه توانسته است جایگاه فولاد مبارکه را در عرصه بین‌المللی ارتقاء دهد. کسب رتبه ۴۴ بین بزرگ‌ترین فولادسازان جهان در سال ۲۰۲۴، گواهی بر عزم این شرکت برای حضور در قله‌های صنعت فولاد است.

چالش‌های انرژی و قیمت جهانی

سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، برای فولاد مبارکه سال دشواری بود. محدودیت‌های انرژی شامل برق، گاز و حتی آب، تنها در سال گذشته بیش از ۸ هزار میلیارد تومان زیان به شرکت تحمیل کرد.

از سوی دیگر، بازار جهانی فولاد نیز با افت شدید قیمتی مواجه شد. قیمت ورق فولادی که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱,۰۴۲ دلار بود، در سال ۲۰۲۵ به محدوده ۴۵۰ دلار رسید. این کاهش قیمت، به طور مستقیم بر درآمد و حاشیه سود شرکت‌های فولادی، از جمله فولاد مبارکه، تأثیر گذاشت.

با وجود این، این شرکت توانست با مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، از فشار این چالش‌ها بکاهد و مسیر سودآوری را ادامه دهد.

پروژه‌های توسعه‌ای برای آینده پایدار

مدیران فولاد مبارکه، با آگاهی از ریسک‌های موجود در حوزه انرژی و بازار، مجموعه‌ای از پروژه‌های استراتژیک را برای کاهش اثر این ریسک‌ها تعریف و اجرا کرده‌اند.

از جمله مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به نورد گرم ۲، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی و طرح انتقال آب از دریا اشاره کرد. این طرح‌ها، علاوه بر تضمین تداوم تولید، توان شرکت را در پاسخ به نیاز بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.

همچنین توسعه در زنجیره بالادستی با احداث کارخانه‌های کنسانتره سنگ‌آهن در فولاد سنگان، اپال پارسیان سنگان و توسعه معدنی و صنعتی صبانور، و نیز طرح‌های توسعه در فولاد هرمزگان و فولاد سپیددشت چهارمحال و بختیاری، گستره جغرافیایی فعالیت فولاد مبارکه را به پهنای کشور گسترش داده است.

سرمایه‌ای که ۹۵ برابر شد

یکی از نکات مهم در روند رشد فولاد مبارکه، افزایش سرمایه چشمگیر آن در سال‌های اخیر بوده است. سرمایه شرکت که در بدو ورود به بورس ۱۵,۸۰۰ میلیارد ریال بود، امروز به ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

این رشد ۹۵ برابری سرمایه، پشتوانه‌ای برای توسعه ظرفیت تولید، اجرای طرح‌های زیربنایی و افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت در سطح جهانی فراهم کرده است.

سهامداران؛ ذی‌نفعان اصلی

یکی از وجوه متمایز فولاد مبارکه در بازار سرمایه، ترکیب سهامداران آن است. بخش قابل‌توجهی از سهام این شرکت در اختیار دارندگان سهام عدالت، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و کارگران قرار دارد. این ترکیب به معنای آن است که سودآوری فولاد مبارکه، مستقیماً به بهبود معیشت میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف جامعه منجر می‌شود.

بر همین اساس، تداوم تقسیم سود نقدی، نه فقط یک سیاست مالی، بلکه اقدامی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود که بر رفاه عمومی تأثیر می‌گذارد.

انتهای پیام/