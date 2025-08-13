خبرگزاری کار ایران
پذیرندگان "کارت رفاهی" بانک رفاه کارگران تسهیلات بدون میانگین دریافت می‌کنند

پذیرندگان "کارت رفاهی" بانک رفاه کارگران تسهیلات بدون میانگین دریافت می‌کنند
بانک رفاه کارگران به صاحبان کسب‌وکارهایی که به شبکه پذیرندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام متصل شوند، تسهیلات بدون نیاز به ایجاد میانگین حساب پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، صاحبان و پذیرندگان کسب وکارهای تولیدی می‌توانند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور با پیوستن به شبکه مذکور، متناسب با اوراق گام در اختیار از این تسهیلات بهره‌مند شوند. 

بر اساس این گزارش، "افزایش ظرفیت اعتباری جهت تامین مالی"، "تضمین بازپرداخت اوراق گام توسط بانک و کاهش ریسک نکول در ارائه خدمت فروش اقساطی کالا"، "افزایش فروش و مشتریان جدید"، "امکان فروش متقاطع" و "قابلیت انتقال اوراق در زنجیره تامین" از دیگر مزایای پیوستن به شبکه فروشندگان طرف قرارداد این کارت است.  

"قابلیت تنزیل درصورت نیاز به منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش"، "استفاده از اوراق گام در تسویه معاملات بورس کالا"، "انتقال به دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پرداخت بدهی به قیمت اسمی اوراق (مالیات، حق بیمه، خوراک و سوخت، قبوض آب و برق، مسدودی ریالی بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز، عوارض گمرکی)" و... از مزایای دیگر پیوستن به شبکه پذیرندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام است.  

گفتنی است، در راستای حمایت از دریافت‌کنندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام مدت بازپرداخت اقساط در این طرح از 12 به 18 ماه افزایش یافته است.  

شایان ذکر است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام خدمتی جدید و منحصر به فرد از بانک رفاه کارگران محسوب می‌شود و در حال حاضر صدور این کارت تا سقف 300 میلیون تومان با کارمزد 5.25 درصد برای تمامی متقاضیان امکان‌پذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این خدمت به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند. 

