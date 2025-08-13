رئیس واحد حمل و فرآوری سرباره فولاد مبارکه:
استفاده از سرباره فولاد در ساخت آسفالت منجر به کاهش حوادث جادهای میشود
رئیس واحد حمل و فرآوری سرباره فولاد مبارکه درباره آسفالت سربارهای مورد استفاده رینگ چهارم شهر اصفهان گفت: استفاده از سرباره فولاد در ساخت آسفالت جادهها منجر به کاهش حوادث میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فرآوری سرباره شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد به توضیحاتی درباره آسفالت سربارهای که اخیراً در پروژه رینگ چهارم شهر اصفهان استفاده شده، پرداخت و گفت: آسفالت این پروژه از ترکیب ۵۰ درصد سنگدانه سربارهای و ۵۰ درصد سنگدانه کوهی تشکیل شده است که با استفاده از سرباره مذاب خود تأمین شده که علاوه بر کاهش ضایعات، به حفظ منابع طبیعی نیز کمک میکند.
وی در ادامه به مزایای آسفالت سربارهای نسبت به آسفالتهای معمولی اشاره کرد و افزود: این نوع آسفالت دارای عمر مفید بیشتری است که به معنای کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات در طول زمان است؛ همچنین، بهدلیل مقاومت بالای سرباره، این آسفالت دیرتر سُر میخورد و اصطکاک بیشتری هنگام ترمز نشان میدهد که در نتیجه به کاهش حوادث جانی و مالی جادهای کمک میکند.
کاهش میزان تصادفات و افزایش مقاومت آسفالت در برابر تغییرات جوی
رئیس واحد حمل و فرآوری سرباره شرکت فولاد مبارکه به دادههای خاصی درباره عملکرد آسفالت سربارهای در پروژههای قبلی اشاره کرد و عنوان داشت: تحقیقات نشان دادهاند که این نوع آسفالت در شرایط جوی مختلف و بار ترافیکی بالا عملکرد بسیار خوبی دارد؛ در پروژههایی که از این نوع آسفالت استفاده شده، میزان حوادث جادهای کاهش چشمگیری داشته و آزمایشات نشان میدهد که این آسفالت مقاومت بالاتری در برابر تغییرات دما و شرایط جوی دارد.
گام فولاد مبارکه برای ترویج استفاده از آسفالت سربارهای در کشور
وی با اشاره به هدف فولاد مبارکه برای گسترش استفاده از آسفالت سربارهای در کشور گفت: قطعاً ما به دنبال گسترش استفاده از این نوع آسفالت در پروژههای مختلف هستیم تا کیفیت زیرساختهای حملونقل کشور را ارتقاء دهیم و گامی در راستای حفظ محیط زیست برداریم؛ یکی از اهداف ما همکاری با نهادهای مختلف و پیمانکاران برای ترویج استفاده از این نوع آسفالت هستیم.
تأثیر استفاده از آسفالت سربارهای در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
خلقی در پایان بر اهمیت استفاده از سرباره بهعنوان یک ماده اولیه در صنعت ساختوساز تأکید کرد و اذعان داشت: این کار نه تنها به کاهش ضایعات کمک میکند، بلکه نقش مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار ایفا میکند و امیدوارم با ترویج این نوع مصالح، شاهد تحولاتی مثبت در صنعت ساخت و ساز کشور باشیم.