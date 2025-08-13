یادداشت مدیر روابط عمومی
نقش بیبدیل کارکنان فولاد مبارکه در تولید، خلق ثروت و توسعه ملی
صنعت فولاد، از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور و یکی از مهمترین شاخصهای توسعه صنعتی و اقتصادی ایران به شمار میرود. در این میان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در غرب آسیا، نقشی راهبردی در تأمین نیازهای داخلی و نیز در صادرات و ارزآوری برای کشور ایفا کرده است. نقش این شرکت در توسعه صنعتی ایران، نقشی حیاتی و بیبدیل است که آثار آن امروز در سراسر زنجیره ارزش صنعت فولاد، از استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی، بهوضوح قابل مشاهده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، توسعه صنعتی کشور، بهویژه در حوزه فولاد، در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته است؛ اما آنچه فولاد مبارکه را فراتر از یک واحد صنعتی صرف قرار داده و آن را به الگویی از بهرهوری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل کرده، نه صرفاً تجهیزات یا زیرساختهای فنی، بلکه نیروی انسانی توانمند، متعهد و متخصصی است که از ابتدای بهرهبرداری شرکت تا کنون، با پشتکار، هوشمندی و تعهد، چرخهای عظیم این صنعت را به حرکت درآوردهاند. امروز اگر فولاد مبارکه تأمینکننده پایدار مواد اولیه برای صدها کارخانه پاییندستی در سراسر کشور است و زنجیره تولید آن توانسته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای دهها هزار نفر ایجاد کند، بیتردید این دستاوردها نتیجه برنامهریزی دقیق، مدیریت اثربخش، و در رأس همه، تلاش شبانهروزی کارکنان پرتلاش این شرکت است.
کارکنان فولاد مبارکه،شامل کارگران، تکنسینها، مهندسان، مدیران و کارشناسان در تمامی بخشها، از اداری و ستادی گرفته تا خطوط تولید، پشتیبانی و بهرهبرداری، بهشکلی منسجم، هدفمند و هماهنگ فعالیت میکنند؛ بهگونهای که تحقق اهداف تولیدی و اقتصادی شرکت، سالبهسال روندی صعودی داشته است. در سالهای اخیر، فولاد مبارکه نهتنها نیاز داخلی را بهخوبی تأمین کرده، بلکه با گسترش بازارهای صادراتی، ارزآوری قابلتوجهی برای کشور رقم زده است. این موفقیتها در شرایطی به دست آمده که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه بوده و همین امر، نقش حیاتی کارکنان در پایداری تولید و ارتقای بهرهوری را برجستهتر میسازد.
تولید در فولاد مبارکه، صرفاً به افزایش آمار خروجی محدود نمیشود؛ بلکه مفهومی راهبردی و ژرف دارد. هر تن فولاد تولیدشده در این شرکت، حاصل ساعتها تلاش، همافزایی فکری و همکاری میانبخشی است که در نهایت به خلق دانش، فناوری و ثروت منتهی میشود. کارکنان این شرکت، صرفاً مجریان فرایند تولید نیستند، بلکه خالقان ایدهها، راهحلها و نوآوریهایی هستند که بارها و بارها به کاهش هزینهها، افزایش کیفیت و ارتقای بهرهوری انجامیده است. پروژههای متعدد بومیسازی، طرحهای تحقیق و توسعه، و اجرای ۱۲ پروژه کلان و استراتژیک در این گروه صنعتی، گواهی روشن بر این حقیقت است.
چنین سطحی از مسئولیتپذیری و مشارکت، نتیجه نگاه انسانی و سازمانی شرکت فولاد مبارکه به سرمایه انسانی است. اعتقاد راسخ این شرکت به نیروی انسانی به عنوان اصلیترین مزیت رقابتی، زمینهساز رشد و شکوفایی کارکنان در تمامی سطوح شده است. آموزشهای مستمر، بهرهمندی از نظامهای انگیزشی مؤثر و مشارکت فعال کارکنان در فرایندهای تصمیمسازی، از جمله رویکردهایی است که موجب شده نیروی انسانی فولاد مبارکه، خود را نه تنها عضوی از یک سازمان، بلکه شریک موفقیتهای آن بدانند.
از این منظر، نقش کارکنان فولاد مبارکه در خلق ارزش افزوده، فراتر از دیوارهای کارخانه است. ثروتی که در اثر تولید هوشمندانه و بهرهور در این شرکت ایجاد میشود، در سطوح مختلف جامعه توزیع میگردد؛ از سودآوری برای سهامداران و تقویت بازار سرمایه گرفته تا پشتیبانی از صنایع پاییندستی، توسعه اشتغال، رونق اقتصادی در مناطق مختلف، و حتی ارتقای قدرت اقتصادی کشور در سطح بینالملل. اینها، تنها بخشی از دستاوردهای بزرگ کارکنان فولاد مبارکه است.
امروز فولاد مبارکه موتور محرک توسعه صنعتی، فناوریمحور و دانشبنیان کشور به شمار میآید و شریان اصلی آن، نیروی انسانی پرتلاش و ارزشمندی است که با انگیزه، تعهد و دانش خود، این شرکت را در مسیر موفقیت، استقلال اقتصادی و پیشرفت ملی هدایت کردهاند.
در پایان، باید اذعان کرد که در جهان امروز، مزیت رقابتی پایدار تنها در سایه سرمایه انسانی خلاق و توانمند حاصل میشود. فولاد مبارکه، با تکیه بر دانش، تجربه و انگیزه بینظیر کارکنان خود، نهتنها مسیر توسعه را با اقتدار پیموده، بلکه الگویی موفق از تعامل انسان و صنعت در مسیر خلق ثروت و توسعه ملی ارائه کرده است. پاسداشت تلاشهای این مردان و زنان پرتلاش، وظیفهای ملی و ضرورتی برای تداوم این مسیر افتخارآمیز است.