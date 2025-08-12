خبرگزاری کار ایران
کمک هزینه گروه ادمیرال به خانواده 100 زن زندانی

گروه ادمیرال در اقدامی خیرخواهانه و در راستای مسئولیت اجتماعی، به ۱۰۰ خانواده زنان زندانی که با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند، کمک‌هزینه معیشتی اختصاص می‌دهد؛ این تصمیم پس از بازدید میدانی و ارزیابی دقیق وضعیت زندانیان زن و خانواده‌هایشان توسط خیریه کارساز و همراهی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری و مسئولان وزارت دادگستری اتخاذ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه ادمیرال، این گروه در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، به ۱۰۰ خانواده از زنان زندانی، کمک‌هزینه معیشتی اختصاص می‌دهد.

این اقدام در پی فعالیت‌های پژوهشی خیریه کارساز به عنوان بازوی اجرایی مسئولیت اجتماعی گروه ادمیرال، از جمله بازدید میدانی از زندان زنان کچویی کرج، با همراهی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، مسئولان وزارت دادگستری و هیئت همراه صورت گرفت.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت زندانیان زن و شناسایی راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های ایشان انجام شد. در جریان این بازدید، اطلاعات جامعی درباره شرایط فردی، خانوادگی و اقتصادی زندانیان جمع‌آوری و ثبت گردید. همچنین، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با تعدادی از زندانیان، تصویری واقعی‌تر از شرایط زندگی خانواده‌های آنان ارائه داد و زمینه طراحی برنامه‌های حمایتی هدفمند را فراهم ساخت.

بر اساس نتایج ارزیابی‌های کارشناسی، گروه ادمیرال تصمیم گرفته است به یک‌صد خانواده از زنان زندانی که با چالش‌های شدید اقتصادی مواجه‌اند، کمک‌هزینه معیشتی اختصاص دهد.

این طرح با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر، تقویت بنیان خانواده و حمایت از کودکانی که در غیاب یکی از سرپرستان، در معرض خطر آسیب‌های ثانویه قرار دارند، طراحی و اجرا شده است.

این اقدام در چارچوب رویکرد مسئولیت‌پذیر و بلندمدت گروه ادمیرال در قبال اقشار آسیب‌دیده اجتماعی تعریف می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی برای خانواده‌های در معرض آسیب باشد.

 

 

