تصویر کلی صنعت و جایگاه ایران‌خودرو

سایپا با تولید ۱۱۵ هزار و ۳۷۱ دستگاه در ۴.۵ ماه نخست امسال، نسبت به ۱۷۱ هزار و ۷۶۹ دستگاه سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است.

در میان خودروسازان خصوصی، شرکت بهمن موتور رشد ۵۴ درصدی (۳۸۷۱ دستگاه افزایش) و آرین پارس موتور رشد ۴۰ درصدی (۶۴۸ دستگاه افزایش) داشته‌اند.

مدیران‌خودرو با افت ۳۵.۲ درصدی و کرمان‌موتور با افت ۲ درصدی مواجه شده‌اند.

این آمار روشن می‌کند که در شرایطی که اغلب بازیگران صنعت با افت تولید دست‌به‌گریبان‌اند، ایران‌خودرو توانسته نه‌تنها از کاهش جلوگیری کند، بلکه مسیر رشد را ادامه دهد.

اما مهم‌ترین نکته در این میان رویکرد تیم مدیریتی ایران‌خودرو مبنی بر عدم رقابت با دیگر تولیدکنندگان بر سر تیراژ تولید است، هرچند که در حال حاضر افزایش تولید و عرضه برای رسیدن بازار خودرو به نقطه تعادل امری ضروری به‌شمار می‌رود و در این خصوص در رده اول تولیدکنندگان قرار دارد، اما اولویت این شرکت تولید محصول باکیفیت و ارایه خدمات پس از فروش مناسب و در شان مشتریان است.

در حال حاضر محصولی چون ری‌را که پیش از این با ده‌ها مشکل کیفی به دست مشتری رسیده بود، با رفع مشکلات، در شرایط بسیار مطلوب‌تر تولید و تحویل می‌شود. همچنین این شرکت در حال اقدام برای تولید و عرضه محصولات جدید و خروج محصولات قدیمی از چرخه تولید است.

پاسخ به منتقدان مدیریت خصوصی

برخی منتقدان در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را به ناکارآمدی متهم کنند. اما داده‌های رسمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. افزایش تولید در شرایط فشار قیمتی، محدودیت‌های تأمین قطعه و تلاطم بازار ارز، حاصل مدیریت منسجم، تصمیم‌گیری سریع و دوری از بروکراسی دست‌وپاگیر دولتی است.

ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها توانسته ظرفیت تولید را حفظ کند، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، تیراژ را بالا برده و سهم بازار را تثبیت کرده است. این در حالی است که رقبای اصلی، با ساختار مدیریتی دولتی یا خصوصی، نتوانسته‌اند از افت شدید تولید جلوگیری کنند.

پیامدهای این عملکرد برای اقتصاد ملی

رشد تولید در ایران‌خودرو به معنای حفظ و ایجاد اشتغال پایدار برای ده‌ها هزار نفر پرسنل به صورت مستقیم در این گروه صنعتی و صدها هزار نفر در زنجیره تأمین، افزایش عرضه خودرو در بازار و کنترل نسبی التهاب قیمتی و افزایش ارزآوری از محل صادرات و تولید محصولات جدید است.