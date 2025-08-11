چتر حمایت بانک ملی ایران گستردهتر شد؛
امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک و شرکت کاله
در مراسمی با حضور ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل شرکت کاله، تفاهمنامهای با هدف گسترش همکاریهای مالی و پشتیبانی از تولید در این شرکت به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، نجارزاده در این مراسم با تاکید بر نقش کلیدی تولیدکنندگان در رشد اقتصادی کشور گفت: «امروز در ایران شرکتهایی فعالیت میکنند که از نظر کیفیت، طراحی و استاندارد، همسطح برندهای معتبر جهانی هستند. شرکت کاله نمونه برجستهای از این موفقیت است که با صادرات گسترده توانسته نام ایران را در بازارهای بینالمللی مطرح کند.»
وی افزود: «بانک ملی ایران بهعنوان بزرگترین بانک کشور، خود را موظف میداند در کنار چنین مجموعههایی حضور داشته باشد و با ارائه خدمات مالی و اعتباری متنوع، مسیر توسعه تولید، افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید را هموار کند. این حمایتها تنها یک همکاری اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مأموریت ملی ما برای تقویت تولید داخل و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور در منطقه و جهان است.»
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به تغییر رویکرد این بانک در حوزه بانکداری شرکتی تصریح کرد: «در سالهای اخیر با اصلاح فرآیندها و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی، تلاش کردهایم بخش خصوصی را برای حضور پرقدرتتر در عرصه رقابت جهانی یاری کنیم.»
در ادامه، غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل شرکت کاله، با قدردانی از حمایتهای نظام بانکی گفت: «تولیدکنندگان برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی به پشتیبانی مالی پایدار نیاز دارند و بانک ملی ایران در این زمینه نقشی کلیدی ایفا میکند. این حمایتها زمینه توسعه خطوط تولید، ارتقای فناوری، افزایش تنوع محصولات و حضور در بازارهای جدید را فراهم میآورد.»
وی تأکید کرد: «توسعه فعالیتهای کاله در بازارهای جهانی و گسترش صادرات، بدون همراهی و اعتماد نهادهای مالی بزرگ کشور امکانپذیر نیست. این همکاری میتواند گامی مهم در مسیر رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه صنعت غذایی ایران باشد.»
گفتنی است پس از امضای تفاهمنامه، نجارزاده و جمعی از مدیران ارشد بانک ملی ایران از خط تولید کاله بازدید کرده و از نزدیک در جریان فرآیند تولید، فناوریهای بهکاررفته و ظرفیتهای صادراتی آن قرار گرفتند.