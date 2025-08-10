بازدید مدیران ارشد بانک ملی ایران از خدمترسانی به زائران اربعین
مدیران ارشد بانک ملی ایران به منظور بازدید از روند پرداخت ارز مسافرتی به زائران در فرودگاه امام خمینی(ره) حاضر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مدیران ارشد این بانک با حضور در فرودگاه امام خمینی(ره)، روند پرداخت ارز مسافرتی به زائران اربعین را از نزدیک بررسی کردند.
در این بازدید، با هدف رفع دغدغههای مسافران، نیروی انسانی تقویت و هماهنگیهای لازم برای ادامه خدمترسانی بدون وقفه انجام شد.
بانک ملی ایران اعلام کرد که پرداخت ارز مسافرتی به زائران و مسافران همچنان بهصورت مستمر و بدون اختلال ادامه دارد.