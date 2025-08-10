مدیرعامل ایران‌خودرو ابتدای سخنانش را با یادآوری وضعیت این مجموعه پیش از واگذاری به بخش خصوصی آغاز کرد و با اشاره به گذشت شش‌ماه از تغییر و تحول مدیریتی در راس این مجموعه، هر گونه قضاوتی را زودهنگام دانست و در عین‌حال بخشی از عملکرد مجموعه تحت مسئولیتش را تشریح کرد.

• تولید ۴۵۰۰ دستگاه بیش از پارسال

پیرمحمدی با یادآوری کش‌وقوس‌های ایران خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری، برخی مواضع و نقدها را با توجه به واقعیات بی‌انصافی توصیف کرد؛ ازجمله شایعه کاهش تولید ایران خودرو در شش ماه گذشته. او بر اساس آمار ارائه‌شده و شفافی که از سوی نهادهای مسئول تایید شده است، خبر داد برخلاف ادعاها این مجموعه دست‌کم ۴۵۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید داشته است.

مدیرعامل ایران خودرو در ادامه مولفه‌های اثرگذار بر بخش صنعتی از ابتدای سال نظیر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و جنگ ۱۲روزه همچنین ۵۶ روز تعطیلی در کمتر از ۵ ماه را یادآور شد و از اصحاب رسانه خواست در گزارش‌ها و تحلیل‌ها واقعیت‌های موثری ازجمله شرایط کشور را مدنظر قرار دهند.

• تحویل ۱۹ هزار خودرو در جنگ ۱۲روزه

پیرمحمدی با طرح این سوال «چرا می‌گویند ایران خودرو تعطیل بوده»، خبر داد فقط در ۱۲ روزی که کل کشور در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل بود، ۱۹ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده شده است.

او سپس به موضوع ناترازی انرژی و اثر منفی آن روی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی اشاره و اعلام کرد: «۱۵ مردادماه که تمام تهران تعطیل بود، ایران خودرو ۲ هزار دستگاه تولید کرد. این واحد صنعتی الان در حال تولید ۲۸ مگاوات برق است تا با وجود ناترازی‌های برقی تولید متوقف نیابد».

• زمان رونمایی از نخستین خودروی جدید ایران خودرو

توسعه محصول، محور دیگر سخنان پیرمحمدی در جمع خبرنگاران بود که با اشاره به «زمان‌بر» بودن تولید خودروهای جدید و تغییرات ظاهری‌اش همراه شد. مدیرعامل ایران خودرو با یادآوری اینکه طبق استاندارد جهانی تولید یا فیس‌لیفت یک محصول دست‌کم ۲۴ ماه برای طراحی، قالب‌سازی، تولید نمونه‌های اولیه، تست و ... زمان می‌برد، این سوال را مطرح کرد بر این اساس چگونه ایران خودرو به عدم توسعه محصول آن هم در شش ماه متهم می‌شود؟

او با اشاره به مشکلات مزمن در بحث کیفیت محصولات ایران خودرو در دهه‌های گذشته، تأکید کرد با اینکه اصلاح کیفیت در هیچ کجای جهان در شش ماه امکان‌پذیر نیست با این‌حال عزم ایران خودرو در دوران جدید ارتقای کیفی و توسعه محصول است و در همین راستا تلاش شده تا پایان سال از نخستین خودروی ایران خودرو در دوران جدید رونمایی شود. همچنین این امیدواری وجود دارد که در کمتر از یک سال خودروهای جدیدی وارد مدار تولید شده و خودروهای قدیمی برای همیشه از خط خارج شوند؛ به‌گونه‌ای که تا چهارسال آینده هیچکدام از محصولات قدیمی این مجموعه تولید نشود.

• توقف تولید سورن و ارتقای پژو ۲۰۷

مدیرعامل ایران خودرو از «سورن» به عنوان نخستین خودرویی نام برد که برای همیشه از خط تولید بیرون می‌رود و در عین‌حال خبر داد مهرماه سال آینده ۲۰۷ با استایل، گیربکس و قوای محرکه جدید به تولید انبوه خواهد رسید.

خبر خوش بعدی که از سوی پیرمحمدی مطرح شد، حرکت ایران خودرو به سمت تولید خودروهای هیبریدی با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود که به گفته او به ناترازی سوخت که جزئی از ناترازی انرژی است کمک می‌کند. او بعد از تشریح این برنامه‌ها و اقدامات، اطمینان داد ایران خودرو به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی کشور به همت همکاران این مجموعه در تلاش است اتفاقات خوبی را برای صنعت خودروسازی کشور همچنین مصرف‌کنندگان رقم برند.

• چرا ایران خودرو اصلاح ۱۵ درصدی قیمت‌ها را نپذیرفت؟

مدیرعامل ایران خودرو در ادامه، پاسخگوی سوالات خبرنگاران و در راس آن چالش بر سر قیمت‌گذاری خودرو میان این مجموعه و وزارت صمت بود. پیرمحمدی نیز در پاسخ، ضمن تشریح فرایندها و فرمول‌های قیمت‌گذاری مطابق قانون و آیین‌نامه‌ها گفت: آخرین قیمت‌گذاری در سال گذشته به آبان‌ماه ۱۴۰۳ بازمی‌گشت که آن هم با هشت ماه تأخیر و بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ انجام شد.

ایران خودرو مانند هر واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی و صنعتی دیگر در کشور، مواد اولیه را با قیمت روز از داخل یا خارج کشور تأمین می‌کند؛ به این ترتیب که نهاده‌های تولید داخلی با قیمت روز و روند شفاف از بورس کالا تهیه می‌شود و مایحتاج وارداتی نیز از طریق پرداخت ارز به قیمت روز امکان‌پذیر است؛ به این ترتیب ما آبان‌ماه سال گذشته تا اول تیرماه ناچار بودیم هزینه تولید را با قیمت روز ارز تأمین کنیم اما محصول نهایی را بر اساس قیمت‌های مصوب با صورت مالی سال ۱۴۰۲ عرضه کنیم.

پیرمحمدی در ادامه به صعود قیمت دلار از ۴۲ هزار تومان در آبان سال گذشته تا ۱۰۰ هزار تومان در اسفند اشاره کرد و از اصحاب رسانه خواست با دیده انصاف به اختلاف قیمت ارز در ۸ ماه اخیر و تبعات آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی نگاه کنند.

او با بیان اینکه سقف قیمتی اعلام‌شده به خودروسازان در آبان ۴۰۳ بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود، گفت که همه این موارد و محاسبات برای کشف قیمت‌های جدید به وزارت صمت داده شد.

• قیمت‌گذاری کارشناسی را می‌پذیریم

مدیرعامل ایران خودرو با تأکید بر اینکه «همه ما قانون را قبول داریم و بر اساس مر قانون حرکت می‌کنیم» ادامه داد: به دلیل افزایش ۶۰ درصدی قیمت ارز ناچار شدیم ۲۰۰ هزار دستگاه را با قیمت‌های قبلی که پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بود، عرضه کنیم که به ثبت زیان در ایران خودرو منجر شد.

پیرمحمدی در ادامه به انبوه نامه‌ها و مکاتبات با وزارت صمت در این راستا خبر داد و اظهار داشت: ما به دلیل افزایش مداوم هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز از اسفندماه مکاتبه با وزارت صمت و سازمان حمایت را آغاز کردیم. چراکه ما آلومینیوم، ورق‌های فولادی، مس و سایر فلزات را با قیمت روز از داخل تهیه می‌کنیم و بخش‌هایی که در داخل امکان تهیه آن وجود ندارد با ارز خریداری می‌کنیم؛ شما بگویید تولیدکننده با افزایش ۶۵ درصدی قیمت ارز و تورم ۴۵ درصدی نهاده‌های تولید چه راهی پیش‌رو دارد؟

او با یادآوری اینکه مکاتبات با صمت تا ۱۳ خرداد طول کشید، اعلام کرد: محاسبات کارشناسی سازمان حمایت حاکی از این بود که قیمت خودروها باید تا سقف ۲۵ درصد اصلاح شود، اما ناگهان به ۱۵ درصد تبدیل و اعلام شد!

مدیرعامل ایران‌خودرو سپس توضیح داد مابه‌التفاوت هزینه تولید و عرضه، نتیجه‌ای جز تحمیل زیان به خودروساز ندارد؛ کمااینکه فروش ۲۰۰ هزار دستگاه با ارز ۲۸ هزار تومانی این مجموعه را به شدت متضرر کرد.

پیرمحمدی در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری به‌جای اینکه به سود مردم باشد، به ضرر شهروندان و مصرف‌کنندگان خواهد بود، گفت: وقتی ایران خودرو به عنوان بنگاه اقتصادی زیان‌ده می‌شود، فرصتی برای نوسازی خطوط ندارد؛ کمااینکه برخی از خطوط فعال امروز باید ۱۰ سال قبل متوقف می‌شدند. این یک اصل بدیهی است که اگر درباره بنگاه‌های اقتصادی با توجه واقعیت‌هایی نظیر قیمت‌ تمام‌شده تصمیم‌گیری نشود، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. بر همین اساس بود که هیات‌مدیره ایران خودرو قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و غیرواقعیت را نپذیرفت و تا همین الان پای آن ایستاده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو در عین‌حال تصریح کرد، ما قیمت‌گذاری به شیوه کارشناسی را می‌پذیریم.