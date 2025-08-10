به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در این مراسم گفت: هدف اصلی اعزام تیم‌های تخصصی خسارت‌سیار به مرز مهران، تحقق چشم‌انداز تازه بیمه ایران و ارائه خدمتی بی‌نظیر به‌ مردم است؛ خدمتی که برای زائران اباعبدالله الحسین(ع) اهمیتی دوچندان دارد و ریشه در باورهای دینی ما دارد.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به برنامه راهبردی شرکت تصریح کرد: از آبان‌ سال گذشته چشم‌انداز تازه‌ای در بیمه ایران ترسیم شد و بر مبنای آن، خدمت‌رسانی ممتاز به گروه‌های هدف –اعم از مردم و بیمه‌گزاران – در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، همکاران ما در معاونت امور شعب و واحد خسارت‌سیار سازماندهی شدند تا در استان‌های کرمانشاه و ایلام به‌صورت حضوری و در محل، خدمات بیمه‌ای به زائرین امام حسین (ع) ارائه دهند.

مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد: بیمه ایران بر اساس فرهنگ سازمانی و ارزش‌های نهادینه‌شده‌اش همواره کوشیده در رویدادهای ملی و مذهبی حضوری پررنگ داشته باشد؛ چنانکه طی سال‌های گذشته با اعزام تیم‌های خسارت‌سیار و برپایی موکب‌‌ها برای زائران، اقدامات ارزشمندی انجام داده و امسال نیز این روند، تداوم خواهد یافت.

وی افزود: آرزوی ما این است که هیچ حادثه‌ای رخ ندهد، اما اگر خدایی ‌نکرده حادثه‌ای پیش آمد، همکاران ما در محل حاضرند تا به قید فوریت خدمات بیمه‌ای را به بیمه‌گزاران ارائه کنند.

مدیرعامل بیمه ایران، ظرفیت‌‎های انسانی و تخصصی شرکت را نقطه قوت صنعت بیمه کشور برشمرد و اظهار داشت: نام ایران در صنعت بیمه، نامی بزرگ و معتبر است.

جباری با اشاره به اینکه منابع انسانی متعهد و متخصص ما ظرفیتی منحصر به‌فرد محسوب می‌شود بار دیگر یادآور شد؛ در دوره مدیریتی جدید تلاش کرده‌ایم همه این ظرفیت‌ها را بالفعل کرده و نقش‌آفرینی مؤثری در اقتصاد ملی داشته باشیم و همکار تخصصی بیمه‌ای را به‌صورت حرفه‌ای انجام دهیم.

مدیرعامل بیمه ایران با قدردانی از عملکرد تیم خسارت‌سیار گفت: این تیم باحضور به‌موقع در محل حوادث و برخورد محترمانه با مردم، توانسته رضایت حداکثری بیمه‌گزاران را جلب کند. فراموش نکنیم که کارشناسان ما با نوع رفتار و کیفیت رسیدگی‌شان سفیران برند بیمه ایران هستند؛ خواه زیان‌دیده مقصر باشد یا نه و حتی اگر تحت پوشش بیمه ایران نباشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: ما مردم ایران را از دل و جان دوست داریم و همه توان خود را به کار می‌گیریم تا خدمتی شایسته به ملت شریف و غیور کشورمان ارائه کنیم و رضایت آنان را به‌عنوان فرزندان نظام جمهوری اسلامی جلب کنیم.

انتهای پیام/