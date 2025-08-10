تفاهمنامه همکاری بانک رفاه کارگران و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضا شد
با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، تفاهمنامه همکاری بانک رفاه کارگران و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضاء شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تفاهمنامه طی مراسمی که به همین منظور در روز شنبه 18 مرداد ماه در محل این هلدینگ برگزار شد به امضای اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و دکتر شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ رسید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم هدف از امضای این تفاهمنامه را حمایت از صنعت پالایش و پتروشیمی عنوان کرد و گفت: بانک رفاه از طریق این تفاهمنامه انواع خدمات بانکی از قبیل اعطای انواع تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی به نفع سازندگان و تامینکنندگان ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، تاسیسات نصب، ساختمان و پیمانکاران هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارائه میکند.
وی افزود: صدور انواع ضمانتنامه خطوط اعتباری فاینانس خارجی، اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی، صدور اوراق گام، انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه با امکان مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی پروژههای پاییندستی هلدینگ از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
للـهگانی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بزرگترین و مهمترین هلدینگهای فعال در صنعت پتروشیمی کشور برشمرد و گفت: بدون شک حمایت از این شرکت و توسعه فعالیتهای آن منجر به توسعه فعالیتهای صنایع پاییندستی و موجب رونق تولید و اشتغالزایی در این صنایع میشود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران به حمایت های ارزی این بانک از بنگاه های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بر این اساس آمادگی داریم علاوه بر منابع داخلی بانک از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز در راستای اجرای طرحهای هلدینگ استفاده کنیم. بانک رفاه کارگران بانک عامل این صندوق است و در حال حاضر 800 میلیون دلار منابع در اختیار داریم.
وی افزود: همچنین میتوانیم برای پیشبرد طرحهای توسعهای هلدینگ بستر جذب سرمایهگذار خارجی را فراهم کنیم.
للـهگانی به اوراق گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این اوراق یک ابزار ابتکاری و نوین بانک محسوب میشود که در مقایسه با بازار سرمایه فرایند تامین مالی واحدهای تولیدی را تسریع کرده است. این اوراق با جمعآوری منابع خرد و سرگردان از سطح جامعه و هدایت آنها به سمت تولید ملی منجر به مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم میشود. انتشار این اوراق برای تامین منابع مورد نیاز طرحهای هلدینگ امکانپذیر است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان خاطرنشان کرد: صدور اعتبارات اسنادی، انتشار اوراق گام (برای رفع مشکل مالیاتی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ)، پوشش نیازهای بیمهای و تسهیلاتی کارکنان و ... از دیگر خدماتی است که بانک رفاه کارگران میتواند به هلدینگ خلیج فارس ارائه کند.
مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز طی سخنانی در این مراسم با قدردانی از حمایتهای بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی گفت: پروژههای بسیاری در هلدینگ وجود دارد که بانک رفاه کارگران میتواند همیار ارزشمندی به منظور اجرای آنها باشد. بدون شک نیازمند همکاری بانک در راستای اجرای این پروژهها و تحقق اهداف مربوطه هستیم.
شریعتمداری با اشاره به جایگاه اقتصادی این شرکت بهعنوان بزرگترین مجموعه صنعتی کشور تصریح کرد: گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار پروژه در دست اقدام دارد که تأمین مالی این طرحها، فرصت مناسبی برای مشارکت شبکه بانکی است.
مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان تصریح کرد: بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو کشور در حمایت از واحدهای تولیدی است و ضرورت دارد همکاریهای متقابل هلدینگ و این بانک توسعه یابد.