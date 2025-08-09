قنبر حسامی، مدیر گروه صنایع غذایی علاءالدین، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیش از چهار دهه سابقه فعالیت در حوزه تولید، تأمین، پخش، خرید و فروش و واردات محصولات غذایی از جمله روغن‌های خوراکی، حبوبات، برنج و نهاده‌های دامی ، به تشریح وضعیت کنونی صنعت پرداخت و گفت: این مجموعه در قالب برون‌سپاری، محصولاتی مانند روغن خام را وارد کرده و پس از تصفیه در کارخانه‌ها، عرضه می‌کند و یا حبوبات وارداتی را به کارخانه‌ها برای بسته‌بندی می‌سپارد.

حسامی وضعیت ثبت سفارش کالا را بسیار نابسامان توصیف کرد و افزود: در روش‌های فعلی ثبت سفارش، شرکت‌های متوسط سهمیه بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، به‌ویژه در زمینه برنج؛ در حالی که برخی شرکت‌های کم سابقه با روش‌هایی سهمیه‌های قابل توجهی کسب می‌کنند. این بی‌عدالتی در تخصیص ارز و ثبت سفارش به وضوح وجود دارد.

ضعف تعامل مسئولان با بخش خصوصی

مدیر گروه صنایع غذایی علاءالدین ادامه داد: انجمن‌ها و اتحادیه‌ها تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار گرفته‌اند، اما تعامل ضعیف مسئولین با بخش خصوصی و عدم استفاده از نظرات پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌ها، مانع پیشرفت‌شان شده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز ارتباط خوبی با فعالان بخش خصوصی ندارد. دولت می تواند با استفاده ازنظرات و تجربیات پیشکسوتان و بخش خصوصی تصمیمات سازنده‌تری اتخاذ کند.

وی به مشارکت مجموعه خود در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: تلاش‌های بخش خصوصی باعث شد قیمت‌ها افزایش نیابد و هیچ کمبود کالایی در بازار اتفاق نیفتد، اما در مقابل از دولت انتظار حمایت داریم. مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش، اعتبار ما را نزد فروشندگان خارجی کاهش داده و ما ناچاریم ارز آزاد تهیه کنیم.

حسامی همچنین بیان کرد: دولت با قوانین و سیاست‌های اشتباه فرصت تخلف را به برخی افراد می‌دهد. ما با اعتبار و تلاش خود کالاهای اساسی را وارد می‌کنیم، ولی دولت ماه‌ها ارز ما را پرداخت نمی‌کند. ریشه تمامی این مشکلات به سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته برمی‌گردد، اگرچه دولت در تلاش برای حل آنها است.

ضرورت مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی

مدیر گروه صنایع غذایی علاءالدین تأکید کرد: دولت باید از انحصارگرایی پرهیز کند، چرا که انحصار منجر به رانت و فساد می‌شود. بازار رقابت، تعادل را برقرار می‌کند و دولت باید حداقل دخالت را در اقتصاد داشته باشد. تولیدکننده، واردکننده و فعال اقتصادی، اگر دغدغه تأمین ارز و ثبت سفارش نداشته باشد، بازار و مردم به آرامش خواهند رسید.

حسامی در پایان خاطرنشان کرد: گروه صنایع غذایی علاءالدین در تلاش است در راستای اشتغال‌زایی تعداد پرسنل خود را افزایش دهد. همچنین تمامی پرسنل شرکت بیمه‌ شده‌اند و علاوه بر این، این شرکت در فعالیت‌های خیریه مشارکت فعالی دارد. مدیر گروه علاالدین نیز بنیان‌گذار چندین خیریه است و به کمک‌رسانی به نیازمندان متعهد است.

