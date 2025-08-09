رویداد معرفی جاذبههای گردشگری تونس با حضور سفیر تونس در ایران برگزار شد
راهاندازی پرواز مستقیم ایران-تونس با ابتکار آژانس مسافرتی الفبای سفر
به مناسبت آغاز فصل گردشگری تونس و اولین پرواز مستقیم چارتری بین ایران و تونس، رویداد تخصصی باشکوهی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به همت آژانس مسافرتی الفبای سفر و با حضور «عماد الرحمونی»، سفیر محترم تونس در ایران، در اقامتگاه سفیر تونس برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ این مراسم با حضور مدیران برجستهترین آژانسهای گردشگری ایران، مسئولان صنفی حوزه گردشگری از جمله «حرمتالله رفیعی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، و دیگر فعالان حوزه توریسم کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این مراسم، معرفی تونس به عنوان مقصدی نوین و جذاب برای گردشگران ایرانی بود و در عین حال فرصتی برای همافزایی و گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری بین دو کشور نیز فراهم شد.
در حاشیه مراسم، «سید حجت میرموسوی»، رئیس هیئتمدیره آژانس الفبای سفر، با اشاره به نقش راهبردی گردشگری در اقتصاد کشورها، تأکید کرد: «الفبای سفر در تلاش است با همکاری درونصنفی و تعامل با آژانسهای گردشگری کشور، خدماتی در شأن مردم ایران برای سفر به مقاصد بینالمللی فراهم کند. برگزاری این رویداد در کنار دیگر همکاران و در خانه سفیر تونس، نمادی از این همدلی و چشمانداز روشن برای آینده گردشگری است.»
تقدیر سفیر تونس از اقدامات آژانس الفبای سفر
در این رویداد، آقای عماد الرحمونی، سفیر تونس، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی روابط دوستانه میان ایران و تونس، از ظرفیتهای کشورش در صنعت گردشگری، بهویژه در حوزههایی چون هتلداری، گردشگری ساحلی، باستانی و پزشکی سخن گفت. او لغو روادید توریستی ۱۵ روزه میان ایران و تونس را اقدامی مهم در راستای تسهیل ارتباطات فرهنگی و توسعه تعاملات مردممحور دانست.
همچنین، آقای الرحمونی از اقدام آژانس الفبای سفر در راهاندازی نخستین پرواز چارتر مستقیم و اجرای اولین تور تونس از مبدأ ایران تقدیر کرد و نقش بخش خصوصی دو کشور را در گسترش صنعت گردشگری بسیار حیاتی توصیف کرد.
اهمیت شبکه ارتباطی فعالان حوزه گردشگری
«پژمان ملک»، مدیر بازاریابی الفبای سفر، ضمن توضیح درباره جذابیتهای صنعت گردشگری تونس برای ایرانیان، دور هم گرد آمدن فعالان حوزه صنعت گردشگری ایران در این رویداد را اتفاقی خجسته خواند و تأکید کرد که وجود یک شبکه ارتباطی میان فعالان حوزه گردشگری در شرایط فعلی، میتواند تأثیر قابل توجهی بر تقویت این صنعت داشته باشد.
در ادامه این برنامه، ویدیویی ۷ دقیقهای از جاذبههای گردشگری متنوع تونس پخش شد و پس از آن «صالح موسوی»، مدیر توسعه کسبوکار آژانس الفبای سفر، ضمن معرفی اقدامات و برنامههای این آژانس، از سرمایهگذاری هدفمند برای توسعه روابط گردشگری میان ایران و تونس سخن گفت و این رویداد را سرآغازی برای شکوفایی تبادلات فرهنگی بین دو کشور خواند.
حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، نیز در این برنامه به سخنرانی پرداخت و گفت: «با وجود مشکلات تحریم و کاهش ارزش پول ملی، از تعامل گردشگری ایران با کشورهای دیگر دائماً کاسته شده و این موضوع موجب ایزوله شدن مردم ایران از سایر جهان شده است.
حتی کاهش ارزش پول ملی که در بسیاری کشورها فرصتی برای جذب گردشگر به شمار میآید، در ایران به دلیل مشکلات سیاسی و اجرایی بلااستفاده مانده است. با وجود برخورداری از ظرفیتهای بالای گردشگری، متأسفانه همچنان یکی از پایینترین نرخهای جذب گردشگر در منطقه را داریم.»
رویداد معرفی فرصتهای گردشگری تونس، دومین رویداد تخصصی و تجاری آژانس مسافرتی الفبای سفر در ماههای اخیر بود. در رویداد پیشین که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ و در محل سفارت ویتنام برگزار شد، این آژانس برای نخستین بار از چارتر پرواز مستقیم میان ایران و ویتنام رونمایی کرد و فرصتهای گردشگری آن کشور را به همکاران تجاری و دیگر فعالان این صنعت معرفی نمود.
این دست رویدادها گام مهمی در راستای گسترش تعاملات گردشگری بینالمللی و حرکت در مسیر توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران به شمار میرود.
تورهای تابستانی آژانس الفبای سفر به مقصد تونس
آژانس الفبای سفر در تابستان ۱۴۰۴ تورهای متنوعی برای علاقهمندان به سفر به تونس در نظر گرفته است. این سری تورها با همکاری هواپیمایی معراج ایر، در سه قالب «تور لوکس تونس»، «تور تونس و سواحل» و همچنین «تور ترکیبی تونس (تونس، سوسه و حمامت)» برگزار میشوند. این تورهای تابستانی تونس از ۲۶ مرداد آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارند. جزییات این تورها به همراه شرایط ویژه و اقساطی که آژانس الفبای سفر برای علاقهمندان در نظر گرفته است در وبسایت الفبای سفر (https://www.alefbatour.com/tour/republic-of-tunisia) قابل مشاهده است.