پیام تبریک مدیرعامل شرکت بیمه ایران به مناسبت روز معلم

وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ (سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند) ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت مقام والای راویان حقیقت، وجدان‌های بیدار جامعه و طلایه‌داران روشنگری. روزی برای آنان که با قلم‌ مسئولانه و نگاه‌های ژرف، در صف مقدم آگاهی‌بخشی به جامعه ایستاده‌اند؛ آنان که با تلاش خستگی‌ناپذیر و وجدان بیدار خود، نقش بی‌بدیلی در روشنگری افکار عمومی، شفاف‌سازی واقعیت‌ها و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.