مدیران خودرو
پیام تبریک مدیرعامل شرکت بیمه ایران به مناسبت روز معلم
وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ (سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند) ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت مقام والای راویان حقیقت، وجدان‌های بیدار جامعه و طلایه‌داران روشنگری. روزی برای آنان که با قلم‌ مسئولانه و نگاه‌های ژرف، در صف مقدم آگاهی‌بخشی به جامعه ایستاده‌اند؛ آنان که با تلاش خستگی‌ناپذیر و وجدان بیدار خود، نقش بی‌بدیلی در روشنگری افکار عمومی، شفاف‌سازی واقعیت‌ها و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

 اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، این روز را به همه خبرنگاران، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و خادمان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی تبریک عرض می‌نمایم و از تلاش‌های ارزشمندشان در انعکاس خدمات صنعت بیمه کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم. بی‌تردید، آگاهی‌بخشی شفاف و متعهدانه، نقش بی‌بدیلی در ارتقای سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و پیشرفت کشور دارد. با آرزوی توفیق روزافزون برای شما در مسیر آگاهی و حقیقت‌گویی. علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

 

ارسال نظر
