پرداخت تسهیلات بدون میانگین در طرح "ارزیار" بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات در راستای تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جامعه هدف طرح بابت خرید به موقع ارز حواله‌های صادره، پرداخت می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) این بانک با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.