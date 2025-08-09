خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت تسهیلات بدون میانگین در طرح "ارزیار" بانک رفاه کارگران

پرداخت تسهیلات بدون میانگین در طرح "ارزیار" بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران از طریق طرح "ارزیار" به مشتریان برتر دارای سابقه فعالیت ارزی نزد شبکه بانکی، تسهیلات کوتاه¬مدت ریالی بدون لحاظ میانگین مانده حساب پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات در راستای تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جامعه هدف طرح بابت خرید به موقع ارز حواله‌های صادره، پرداخت می‌شود.  

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) این بانک با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.

