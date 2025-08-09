مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، " روز خبرنگار " ، هنگامه ای شکوهمند برای تجلیل و تعظیم از مجاهدانی تاریخ ساز است که با قلم و رسانه، نقش بی‌بدیلی در اعتلای اسلام، عزت و عظمت ایران و ایرانی ایفا کرده اند؛ و خدای بزرگ را شاکریم که "اصحاب رسانه" در میهن عزیزمان در سخت‌ترین شرایط، با بصیرت و شجاعت، افق‌های روشنی از آگاهی برای جامعه می‌گشایند و با ایستادگی برابر امواج عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای امپراطوری تبلیغاتی سلطه و صهیونیسم، پژواک حق و حقیقت شده‌اند.

این نقش آفرینی و تاثیرات راهبردی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی باند تبهکار صهیونی و امریکایی، معنادار و مایه مباهات جامعه رسانه‌ای ایران اسلامی گردید و به رغم توطئه‌های اردوگاه دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی علیه ایرانیان‌، خبرنگاران فهیم و رسالت شناس در خط مقدم جبهه اطلاع‌رسانی کشور خوش درخشیدند و در نبرد روایت‌ها، با تیزبینی، دلسوزی و شجاعت، پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منعکس کردند و خود پرچمدار و نمایشگر اتحاد، انسجام و وحدت ملی شدند.

در این مقطع خطیر به ویژه در روزهای بحرانی حملات سایبری دشمن به زیرساخت‌های بانکداری کشور، این مجاهدان عرصه رسانه بودند که هوشمندانه با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از تلاش‌های مجاهدانه و بی‌وقفه کارکنان "بانک سپه" برای حفظ ثبات و امنیت شبکه بانکی، رونمایی و با جلب و تقویت اعتماد عمومی، به ملت ایران به ویژه مشتریان این بانک امید و دلگرمی بخشیدند و درک عمیق و باور باشکوه خود از اهمیت امنیت اقتصادی و پایداری نظام بانکی کشور را در یک آزمون حساس در معرض جهانیان قرار دادند.

اینجانب به نمایندگی از "خانواده بزرگ بانک سپه" ، با گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمان‌های بلند "شهیدان اقتدار ایران اسلامی" به ویژه شهدای عرصه خبر و رسانه و تعظیم به مقام شامخ خبرنگاران فعال و فداکار این میدان سخت و مقدس، این روز خجسته را به یکایک خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ایران زمین، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال خاضعانه دوام توفیق، سلامتی، شادکامی و درخشش آنان در صحنه های تعهد، رسالت و مسئولیت را طلب می‌کنم.

آیت‌اله ابراهیمی

مدیرعامل بانک سپه