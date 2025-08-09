خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت

مدیرعامل بانک سپه فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت
کد خبر : 1671606
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در پیامی فرارسیدن هفدهم مردادماه روز خبرنگار را به اصحاب خبر و رسانه تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه، " روز خبرنگار " ، هنگامه ای شکوهمند برای تجلیل و تعظیم از مجاهدانی تاریخ ساز است که با قلم و رسانه، نقش بی‌بدیلی در اعتلای اسلام، عزت و عظمت ایران و ایرانی ایفا کرده اند؛ و خدای بزرگ را شاکریم که "اصحاب رسانه" در میهن عزیزمان در سخت‌ترین شرایط، با بصیرت و شجاعت، افق‌های روشنی از آگاهی برای جامعه می‌گشایند و با ایستادگی برابر امواج عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای امپراطوری تبلیغاتی سلطه و صهیونیسم، پژواک حق و حقیقت شده‌اند. 

این نقش آفرینی و تاثیرات راهبردی در دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی باند تبهکار صهیونی و امریکایی، معنادار و مایه مباهات جامعه رسانه‌ای ایران اسلامی گردید و به رغم توطئه‌های اردوگاه دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی علیه ایرانیان‌، خبرنگاران فهیم و رسالت شناس در خط مقدم جبهه اطلاع‌رسانی کشور خوش درخشیدند و در نبرد روایت‌ها، با تیزبینی، دلسوزی و شجاعت، پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منعکس کردند و خود پرچمدار و نمایشگر اتحاد، انسجام و وحدت ملی شدند.

در این مقطع خطیر به ویژه در روزهای بحرانی حملات سایبری دشمن به زیرساخت‌های بانکداری کشور، این مجاهدان عرصه رسانه بودند که هوشمندانه با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از تلاش‌های مجاهدانه و بی‌وقفه کارکنان "بانک سپه" برای حفظ ثبات و امنیت شبکه بانکی، رونمایی و با جلب و تقویت اعتماد عمومی، به ملت ایران به ویژه مشتریان این بانک امید و دلگرمی بخشیدند و درک عمیق و باور باشکوه خود از اهمیت امنیت اقتصادی و پایداری نظام بانکی کشور را در یک آزمون حساس در معرض جهانیان قرار دادند.

اینجانب به نمایندگی از "خانواده بزرگ بانک سپه" ، با گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمان‌های بلند "شهیدان اقتدار ایران اسلامی" به ویژه شهدای عرصه خبر و رسانه و تعظیم به مقام شامخ خبرنگاران فعال و فداکار این میدان سخت و مقدس، این روز خجسته را به یکایک خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ایران زمین، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند قادر متعال خاضعانه دوام توفیق، سلامتی، شادکامی و درخشش آنان در صحنه های تعهد، رسالت و مسئولیت را طلب می‌کنم.

آیت‌اله ابراهیمی

مدیرعامل بانک سپه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور