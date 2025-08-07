به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران ؛ متن پیام دکتر حسین رفیق دوست به شرح ذیل است؛

هفدهم مرداد، یاد آور فصلی روشن از تاریخ معاصر ماست؛ روزی که نام خبرنگار، با فداکاری و خون شهید محمود صارمی پیوند خورد و قلم از مرز نوشتن عبور کرد و به نشانه ای از تعهد مسئولیت و شجاعت بدل شد.

در عصر پیچیدگیها و روایتهای موازی خبرنگار کسیست که با صداقت مینویسد با دقت مینگرد و با شجاعت صدای حقیقت را از لابه لای انبوه داده ها و در غوغای بی خبری ها بیرون میکشد او وجدان بیدار جامعه و زبان بی واسطه مردم است. امروز صنعتگران و خبرنگاران دو بازوی مکمل توسعه اند؛ یکی در قلب پالایشگاه ها و مجتمع ها دیگری در لابه لای خطوط ..خبر آنگاه که تصویر تلاش شبانه روزی متخصصان در واحدهای صنعتی در آینه ی صادق رسانه منعکس میشود، نه تنها اعتماد عمومی تقویت میشود بلکه هویت صنعتی کشور نیز معنا می یابد اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهید والامقام محمود صارمی این روز خجسته را به تمامی خبرنگاران ،متعهد روزنامه نگاران اندیشمند عکاسان خبری پرتلاش و خانواده بزرگ رسانه تبریک عرض مینمایم و از همراهی صادقانه آنان با جامعه صنعتی کشور به ویژه صنعت راهبردی ،پتروشیمی قدر دانی میکنم امید آن که در پناه پروردگار قلمتان ماندگار نگاهتان ،نافذ و رسالتتان در مس حقیقت و پیشرفت پایدار بماند.

حسین رفیق دوست

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۷ مردادماه

روز خبرنگار گرامی باد

انتهای پیام/